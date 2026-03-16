Vallecrosia, attività sportiva in sicurezza: approccio al primo soccorso a "Oltre il traguardo" (Foto)

Approccio al primo soccorso sarà il tema al centro del prossimo incontro del ciclo 'Oltre il traguardo' che si terrà venerdì 20 marzo dalle 19 alle 20.30 nella sala polivalente del comune di Vallecrosia.

Per l'occasione interverrà il dottor Simone Carlini, medico chirurgo, specialista in medicina d'urgenza ed emergenza, direttore del 118 Imperia e medico dell'elisoccorso Liguria. "L'incontro offrirà nozioni e approcci di base del primo soccorso, senza sostituire un corso di formazione certificato, per aiutare a gestire le situazioni più comuni di emergenza durante l'attività fisica e sportiva in attesa dei soccorsi, nello specifico per chi pratica la corsa" - svelano gli organizzatori - "Diversi gli argomenti che affronteremo: come effettuare correttamente una chiamata di emergenza, i principi fondamentali del Bls (Basic Life Support), la gestione iniziale dei traumi più frequenti, il riconoscimento di condizioni come ipotermia e colpo di calore. Un'opportunità concreta per affrontare la corsa con maggiore consapevolezza e sicurezza".

L'evento proposto dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia è gratuito e aperto a tutti. E' previsto un rinfresco a fine convegno offerto dall'associazione. "L'ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è necessaria la prenotazione a atleticavallecrosia@gmail.com o contattando il 3485686204. Sarà comunque possibile effettuare una donazione a sostegno dell'Asd".