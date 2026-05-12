Torna la storica camminata Sanremo-Rifugio Sanremo: il 13 giugno la versione ridotta fino a Colla Melosa

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di trekking e montagna del territorio: la storica camminata Sanremo-Rifugio Sanremo verrà riproposta quest’anno in una versione ridotta, con arrivo a Colla Melosa, nella giornata di sabato 13 giugno.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 da San Romolo, raggiungibile a piedi da Sanremo, con mezzi propri oppure tramite la corriera di linea in partenza alle 9 dall’autostazione di piazza Colombo.

L’escursione si concluderà intorno alle 19 a Colla Melosa, dove i partecipanti si ritroveranno per una cena conviviale al Rifugio Allavena.

Gli organizzatori prevedono diverse opzioni per il rientro: i più allenati potranno affrontare il ritorno notturno a piedi fino a San Romolo, mentre altri potranno scegliere di pernottare direttamente al Rifugio Allavena e rientrare autonomamente il giorno successivo. Per chi invece preferirà tornare in serata, sarà disponibile un servizio di trasporto organizzato da Colla Melosa a Sanremo.

Durante il percorso saranno inoltre predisposti punti ristoro e rifornimenti idrici in località Baiardo e San Giovanni dei Prati, così da garantire assistenza ai partecipanti lungo il tragitto.

La sezione organizzatrice invita i soci interessati a contattare Giacomo al numero 339 1331162 per ricevere ulteriori dettagli e comunicare la modalità scelta per il rientro.

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma dell’adesione entro venerdì 22 maggio.