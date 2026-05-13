Sanremo, l’Italian Poker Open supera i record: 6.766 iscrizioni e montepremi raddoppiato a 2 milioni. Armando Miele vince il Main Event

Rispettato l’appuntamento con il Grande poker a Sanremo. L’Italian Poker Open, IPO unito con l’EPO, European Poker Open ha attratto in dodici giorni un flusso continuo di partecipanti, sfiorando le 3.800 unità, per complessive 6766 iscrizioni. Il Montepremi garantito di un milione di euro fissato per l’IPO si è notevolmente arricchito, raddoppiato a 2 milioni di euro.

Il Main event principale ha totalizzato 3766 entries tra i players provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia. Divertimento e agonismo hanno animato i diversi field mentre tanti giocatori hanno apprezzato le diversificate proposte di intrattenimento.

Il Final Table IPO, chiuso dopo più di 8 ore di gara, ha visto prevalere Armando Miele che si è aggiudicato il trofeo e la prima moneta del valore di €200 mila. Sul podio anche rispettivamente al secondo e terzo posto il francese Mathieu Choffardet (179.000 €) e l’italiano Francesco Carbone (170.000€).

“Il risultato ancora una volta ha premiato l’impegno profuso. Abbiamo superato i numeri del 2025, in termini di presenze e quindi di montepremi. Abbiamo risposto con un’organizzazione puntuale al flusso di visitatori, che hanno apprezzato le tipologie dei tornei, la possibilità di confrontarsi tra grandi professionisti e le interessanti vincite. Il Casinò e la città vengono considerati tra le location più gradite per l’accoglienza, l’eleganza la sicurezza. Per la prima volta anche il Roof Garden è stato fruito come area da gioco per i players, insieme a tutte le altre sale, ottimizzando l’organizzazione. Ringraziamo Texapoker, EuroRounders, Apo Chantzis, Alex Anfossi e tutta la squadra Casinò per un altro Festival del Poker da ricordare, guardando ad altri importanti appuntamenti che costelleranno mese dopo mese, tutto il 2026. “Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco.

Per dodici giorni tutte le sale sono state interessate dall’afflusso dei players, la cui presenza si è riversata anche nelle strutture ricettive della città in una grande una festa dedicata al Festival Pokeristico più importante a livello italiano.

L’organizzazione ha visto l’impegno di Texapoker ed EuroRounders insieme per la novità della concomitanza dei due eventi pokeristi di grande livello: IPO e EPO, Il Main Event IPO da 550 euro (per l’iscrizione) e l'European Poker Open da 1.100 euro, giocato come Mystery Bounty. Quest’ultima formula prevedeva l’assegnazione di una taglia ai giocatori che arrivavano alla fase finale. I giocatori hanno apprezzato l’intensità dell’agonismo e le diversificate possibilità di riscuotere premi.