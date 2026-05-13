Giornata di avvicinamento al motociclismo, Ventimiglia ospita "Junior Bikers - Dream Experience" (Foto)

Una giornata dedicata ai più giovani per avvicinarli al mondo del motociclismo in modo sano, sicuro e divertente. Domenica 17 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 in via Aprosio a Ventimiglia si terrà "Junior Bikers - Dream Experience".

Il DOC Riviera dei Fiori – Ducati Official Club, in collaborazione con Safety21 e il Moto Club BMS, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana, organizza una giornata di avvicinamento al motociclismo dedicata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. "Un'occasione per vivere da vicino la passione dei motori, scoprire il mondo delle due ruote e respirare l'emozione di una vera esperienza motociclistica in sicurezza" - dicono gli organizzatori - "Durante la giornata sarà presente anche l'esposizione dei modelli Ducati a cura del DOC Riviera dei Fiori. Saranno, inoltre, presenti il ​​Comitato del Circuito di Ospedaletti con la promozione della Rievocazione Storica e il Moto Club Monaco".

"Per i ragazzi sono previsti anche gadget dedicati perché una giornata così deve lasciare anche un piccolo ricordo, oltre al sorriso sotto il casco" - affermano gli organizzatori - "Vi aspettiamo a Ventimiglia per una domenica di passione, motori e sorrisi".