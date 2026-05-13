"Insieme per la legalità", Ventimiglia organizza la Festa della Famiglia (Foto)

Ventimiglia organizza la "Festa della Famiglia. Insieme per la legalità". L'appuntamento sarà domani, il 14 maggio, dalle 9, al Belvedere del Resentello.

Durante la manifestazione saranno proposte attività educative, ludiche, sportive, musicali, artistiche e ricreative rivolte a bambini, ragazzi e nuclei familiari per creare un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità. Sarà presente anche il ludobus, un mezzo mobile attrezzato per la realizzazione di attività ludico-motorie con l'accompagnamento di educatori.

Un evento proposto dall'Ic2 Biancheri, l'I.C.2 Cavour, il centro Promozione Famiglia, la cooperativa animazione Valdocco, Jobel, Spes, Fidas, P.I.P.P.I. con il patrocinio del Comune. "Sarà un’occasione per ritrovarsi insieme, grandi e piccoli, e celebrare il valore della famiglia come luogo di incontro, crescita e comunità" - fanno sapere gli organizzatori.