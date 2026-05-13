Sanremo, Alba Parietti e Federico Traversa domani ai Martedì Letterari del Casinò per ricordare Don Andrea Gallo

“Una mattina nella bacheca della mia comunità, uno spazio dove ognuno può scrivere quello che gli pare, ho trovato questa frase: “Il male grida forte”. Il giorno dopo c’era scritto: Ma la speranza grida più forte”. (Don Andrea Gallo)

Domani giovedì 14 maggio ore 18.00 nel teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, l’attrice, conduttrice e scrittrice Alba Parietti e lo scrittore Federico Traversa ricorderanno Don Gallo attraverso l’opera: “Il Vangelo degli Ultimi (Creuza de Ma edizioni). Partecipazione e collaborazione del dott. Vito Ladisa e del dott. Matteo Fortunato della Casa editrice. Si esibisce la violinista Giulia Ermirio. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’opera è divisa in tre parti la prima “Io cammino con gli ultimi “ e “Io continua a camminare con gli ultimi” le pagine di Don Andrea Gallo coni Federico Traversa e quindi le lettere e i ricordi di coloro che hanno incontrato, seguito, apprezzato e amato “il prete da strada”.

C’è un’armonia ruvida e bellissima tra le pagine de Il Vangelo degli ultimi. È fatta di canti partigiani, dell'odore di macaja dei caruggi e della voce graffiante di chi non ha mai smesso di stare dalla parte degli "scarti”. (Dalla presentazione)

“La persona che mi ha riconciliato con la Chiesa e con la fede è stato Don Andrea Gallo, prete di strada, degli ultimi delle trans, prostitute, tossici, carcerati, emarginati, sconfitti delle persone umili. Fu il primo a parlare di Papa Francesco in toni entusiastici e scrisse su di lui, in tempi non sospetti un meraviglioso libro. Lui mi indicò la guida. Per me Andrea era un grande amico il mio padre spirituale il mio confronto e conforto. Come Francesco semplice ma non semplicistico. Umile e servo degli oppressi, perseguitati, degli ultimi, ma duro e implacabile contro ogni forma di ingiustizia, corruzione, cattiveria e disumanità. Erano molto simili. Uno un semplice prete, vessato e contestato per le sue battaglie dalla chiesa stessa, poi celebrato e riconosciuto da una vera e propria sollevazione popolare (di qualsiasi classe sociale) a cui ho avuto il piacere di assistere a Genova durante i suoi funerali e alla sua veglia. (Alba Parietti)

“Don Gallo, l’amico di Vasco Rossi e Manu Chao, che andava in tv a difendere le minoranze e a parlare di anti potere, che urlava come i peccati capitali non fossero sette ma otto, e che era proprio quest’ultimo il più grave l’indifferenza! Don Gallo, il mio amico, che sento risuonare nelle parole di questo libro, pronunciate tanti anni fa, ma ancora incredibilmente attuali. È sempre la sua voce, inconfondibile, una voce che comprende e non giudica. …. (F. Traversa)

Martedì 19 maggio ore 16.30 Riccardo Nencini presenta: “Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci (Mondadori) . Partecipa il dott. Matteo Moraglia.