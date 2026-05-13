La Marcia delle Palme attraversa il centro storico di Vallebona, Lantero: "Momento di incontro, tradizione e valorizzazione del territorio" (Foto)

La Marcia delle Palme attraversa il centro storico di Vallebona. Domenica 17 maggio il percorso della storica marcia bordigotta, giunta quest'anno al cinquantesimo anniversario, toccherà alcuni dei luoghi più caratteristici del borgo.

"I partecipanti arriveranno, infatti, da Madonna della Neve, percorrendo l’antico ponte romanico e scendendo lungo il caruggio che conduce davanti alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, accompagnati dalle caratteristiche “Api in Fiore”, fino a raggiungere piazza 4 Elementi, dove sarà allestito un momento di ristoro con la degustazione delle tradizionali “bugie”, preparate dalla Pro Loco e aromatizzate con acqua di fiori di arancio amaro" - fa sapere il sindaco Alessandro Lantero - "Questa ricetta nasce per ricordare una storica tradizione di Vallebona, borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, dove fino agli anni Cinquanta l’economia locale si basava anche sulla coltivazione e sulla distillazione dei fiori di arancio. Nel mese di maggio, all’alba, venivano raccolti i piccoli fiori appena sbocciati, poi lasciati riposare su teli di stoffa per l’asciugatura prima della distillazione: un lavoro delicato e paziente svolto principalmente dalle donne del paese. Oggi questa tradizione viene portata avanti dall’azienda agricola 'La Vecchia Distilleria' della famiglia Guglielmi in località Castelan, che collabora con la Pro Loco nella preparazione delle degustazioni".

"L’iniziativa rappresenta un momento di incontro, tradizione e valorizzazione del territorio, celebrando i 50 anni della Marcia delle Palme attraverso un itinerario ricco di storia e suggestione. La manifestazione coinvolgerà cittadini, visitatori e appassionati, offrendo l’occasione di riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico di Vallebona" - sottolinea il primo cittadino - "La domenica a Vallebona non sarà, però, soltanto dedicata alla Marcia. Nel pomeriggio si svolgerà, infatti, il 'Bona Fest', organizzato dal ristorante Iter. Per gli appassionati di fotografia sarà, inoltre, proposto un laboratorio itinerante alla scoperta del centro storico, promosso dall’associazione 'Venti d’Arte'. Sarà anche un’occasione per visitare la mostra 'I 4 Elementi' dell’artista Carol Invernici, allestita presso lo spazio espositivo Area Arte del Comune, in via del Municipio 1, aperta dalle 17 alle 20. La giornata sarà così un invito anticipato, un vero e proprio assaggio pensato per incuriosire e richiamare turisti e visitatori alla decima edizione della festa 'Verità e Bugie e Fior d’Arancio', in programma sabato 27 giugno, con il tradizionale show cooking, i prodotti del territorio e l’artigianato locale in esposizione".

"Vallebona si conferma così un borgo unico per offerta turistica, capace di proporre esperienze autentiche, peculiari e profondamente legate alla propria storia, alle tradizioni e al territorio, valorizzando non soltanto la bellezza dei luoghi ma anche delle persone che ogni giorno contribuiscono a mantenerlo vivo", dichiara il sindaco Alessandro Lantero.