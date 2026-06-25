Raccolta differenziata, il bacino Amaie sfiora il 65%: Taggia oltre il 70%, Sanremo cresce e supera la media ligure

Il bacino servito da Amaie Energia e Servizi si conferma tra le realtà più virtuose della Liguria nella gestione dei rifiuti urbani. I dati ufficiali diffusi dalla Regione relativi al 2025 certificano infatti una raccolta differenziata complessiva del 64%, un risultato superiore sia alla media della provincia di Imperia (62,42%) sia a quella regionale (62,33%), confermando il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Il servizio di igiene urbana gestito da Amaie coinvolge oggi 18 Comuni del comprensorio imperiese – Sanremo, Taggia, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora, Triora, Ceriana, Bajardo, Castellaro, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Terzorio, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna – per un totale di oltre 81 mila abitanti.

Nel corso del 2025 sono state gestite 52.047 tonnellate di rifiuti urbani, pari a oltre il 38% di tutti i rifiuti prodotti nell'area omogenea imperiese. Di queste, 33.310 tonnellate sono state avviate a raccolta differenziata e al recupero di materia, confermando un sistema sempre più orientato ai principi dell'economia circolare.

A trainare il risultato complessivo sono soprattutto diversi piccoli e medi Comuni del comprensorio. Ben nove amministrazioni superano infatti la soglia del 70% di raccolta differenziata. Il dato migliore è quello di Pompeiana, che raggiunge il 78,89%, seguita da Bajardo con il 75,95%, Riva Ligure con il 75,34%, Terzorio al 73,67%, Santo Stefano al Mare al 72,62%, Castellaro al 71,23%, Civezza al 70,99%, San Lorenzo al Mare al 70,67% e Taggia, che si attesta al 70,51%.

Numeri importanti arrivano anche da Sanremo, il Comune più popoloso del bacino e quello che da solo produce oltre il 65% dei rifiuti complessivamente gestiti. La città dei fiori raggiunge infatti una raccolta differenziata del 60,73%, confermando una crescita costante che Amaie attribuisce agli investimenti effettuati negli ultimi anni e all'introduzione di nuovi sistemi di raccolta e digitalizzazione dei servizi.

Soddisfazione viene espressa dal presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini, insieme ai componenti del Consiglio di amministrazione Tiziana Ramoino, Mauro Albanese e Liliana Di Falco.

“I dati regionali certificano il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti della Società, dalle amministrazioni comunali e soprattutto dai cittadini che con il loro comportamento consentono di raggiungere risultati sempre più importanti. Sfiorare il 65% di raccolta differenziata in un territorio complesso come il nostro rappresenta un risultato significativo che testimonia la bontà delle scelte compiute negli ultimi anni.”

L'obiettivo, spiegano i vertici della società, non è soltanto aumentare le percentuali di raccolta differenziata, ma costruire un sistema sempre più efficiente e sostenibile.

“Il nostro obiettivo non è soltanto incrementare le percentuali di raccolta differenziata, ma costruire un sistema sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze delle comunità locali. Gli investimenti realizzati sulle ecoisole, sulla digitalizzazione dei servizi e sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta rappresentano una base importante per continuare a migliorare le performance del comprensorio.”

Amaie Energia e Servizi conclude infine ringraziando le amministrazioni comunali, il management aziendale, i dipendenti e i cittadini dei diciotto Comuni serviti, sottolineando come il risultato ottenuto confermi il comprensorio tra le realtà più avanzate della Liguria nel settore della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare.