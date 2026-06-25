giovedì 25 giugno
Sanremo, al via la distribuzione gratuita delle compostiere domestiche per gli iscritti all’albo
Sanremo, al via la distribuzione gratuita delle compostiere domestiche per gli iscritti all’albo
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Attualità | 25 giugno 2026, 09:13

Raccolta differenziata, il bacino Amaie sfiora il 65%: Taggia oltre il 70%, Sanremo cresce e supera la media ligure

I dati ufficiali del 2025 confermano il comprensorio tra le realtà più virtuose della Liguria. Serviti 18 Comuni, oltre 81 mila abitanti e più di 52 mila tonnellate di rifiuti gestite. Tommasini: “Risultato frutto del lavoro di dipendenti, amministrazioni e cittadini”

Raccolta differenziata, il bacino Amaie sfiora il 65%: Taggia oltre il 70%, Sanremo cresce e supera la media ligure

Il bacino servito da Amaie Energia e Servizi si conferma tra le realtà più virtuose della Liguria nella gestione dei rifiuti urbani. I dati ufficiali diffusi dalla Regione relativi al 2025 certificano infatti una raccolta differenziata complessiva del 64%, un risultato superiore sia alla media della provincia di Imperia (62,42%) sia a quella regionale (62,33%), confermando il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Il servizio di igiene urbana gestito da Amaie coinvolge oggi 18 Comuni del comprensorio imperiese – Sanremo, Taggia, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora, Triora, Ceriana, Bajardo, Castellaro, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Terzorio, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna – per un totale di oltre 81 mila abitanti.

Nel corso del 2025 sono state gestite 52.047 tonnellate di rifiuti urbani, pari a oltre il 38% di tutti i rifiuti prodotti nell'area omogenea imperiese. Di queste, 33.310 tonnellate sono state avviate a raccolta differenziata e al recupero di materia, confermando un sistema sempre più orientato ai principi dell'economia circolare.

A trainare il risultato complessivo sono soprattutto diversi piccoli e medi Comuni del comprensorio. Ben nove amministrazioni superano infatti la soglia del 70% di raccolta differenziata. Il dato migliore è quello di Pompeiana, che raggiunge il 78,89%, seguita da Bajardo con il 75,95%, Riva Ligure con il 75,34%, Terzorio al 73,67%, Santo Stefano al Mare al 72,62%, Castellaro al 71,23%, Civezza al 70,99%, San Lorenzo al Mare al 70,67% e Taggia, che si attesta al 70,51%.

Numeri importanti arrivano anche da Sanremo, il Comune più popoloso del bacino e quello che da solo produce oltre il 65% dei rifiuti complessivamente gestiti. La città dei fiori raggiunge infatti una raccolta differenziata del 60,73%, confermando una crescita costante che Amaie attribuisce agli investimenti effettuati negli ultimi anni e all'introduzione di nuovi sistemi di raccolta e digitalizzazione dei servizi.

Soddisfazione viene espressa dal presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini, insieme ai componenti del Consiglio di amministrazione Tiziana Ramoino, Mauro Albanese e Liliana Di Falco.

“I dati regionali certificano il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti della Società, dalle amministrazioni comunali e soprattutto dai cittadini che con il loro comportamento consentono di raggiungere risultati sempre più importanti. Sfiorare il 65% di raccolta differenziata in un territorio complesso come il nostro rappresenta un risultato significativo che testimonia la bontà delle scelte compiute negli ultimi anni.”

L'obiettivo, spiegano i vertici della società, non è soltanto aumentare le percentuali di raccolta differenziata, ma costruire un sistema sempre più efficiente e sostenibile.

“Il nostro obiettivo non è soltanto incrementare le percentuali di raccolta differenziata, ma costruire un sistema sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze delle comunità locali. Gli investimenti realizzati sulle ecoisole, sulla digitalizzazione dei servizi e sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta rappresentano una base importante per continuare a migliorare le performance del comprensorio.”

Amaie Energia e Servizi conclude infine ringraziando le amministrazioni comunali, il management aziendale, i dipendenti e i cittadini dei diciotto Comuni serviti, sottolineando come il risultato ottenuto confermi il comprensorio tra le realtà più avanzate della Liguria nel settore della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium