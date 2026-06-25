Valorizzazione degli spazi pubblici, Vallecrosia al Mare illumina le nuove fioriere (Foto)

Vallecrosia al Mare illumina le nuove fioriere. Nelle ore serali, infatti, cittadini e turisti possono ammirare l'illuminazione dei grandi vasi, riempiti di colorati fiori, situati nel centro.

Un intervento voluto dall'Amministrazione Perri, e, in particolare, portato avanti dal sindaco Fabio Perri, dal vicesindaco Cristian Quesada e dal consigliere delegato al Verde Pubblico Rocco Noto, per rendere la città ancora più accogliente valorizzando gli spazi urbani e creando un'atmosfera suggestiva nelle ore serali.

"Vallecrosia al Mare si illumina e si veste sempre di più di bellezza, offrendo ai cittadini e ai visitatori un centro curato, elegante e vivibile" - dice l'Amministrazione Perri.