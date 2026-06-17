Vallecrosia al Mare, decoro urbano e valorizzazione degli spazi pubblici: spuntano nuove fioriere (Foto)

Spuntano nuove fioriere lungo le vie di Vallecrosia al Mare. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri prosegue, infatti, il percorso di riqualificazione e valorizzazione della città.

Un percorso pensato per migliorare il decoro urbano, la qualità degli spazi pubblici, i servizi a disposizione di cittadini e turisti e, allo stesso tempo, rafforzare l’identità visiva della città. "Continua il lavoro per l’installazione delle nuove fioriere" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Prosegue senza sosta l’attività di riqualificazione e abbellimento della città con l’installazione delle nuove fioriere, un intervento che contribuisce a rendere gli spazi urbani più accoglienti, decorosi e ricchi di verde".

Nuove e moderne fioriere stanno così sostituendo i precedenti contenitori in cemento. "Un lavoro attento, costante e puntuale, seguito con grande dedizione dal consigliere comunale Rocco Noto, che sta dimostrando presenza sul territorio, disponibilità all’ascolto e particolare sensibilità verso il decoro urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "L’intervento viene portato avanti in collaborazione con l’assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada e con il supporto del sindaco e assessore al Bilancio Fabio Perri, nell’ambito di una visione condivisa di crescita e miglioramento della città".

Un nuovo intervento, dunque, per offrire un’immagine più curata, elegante e di qualità del centro urbano. "Ogni nuova fioriera rappresenta un piccolo ma significativo tassello per costruire una Vallecrosia al Mare più bella, vivace, accogliente e verde a beneficio di residenti e visitatori" - conclude - "Grazie all’impegno e all’attenzione di chi ogni giorno segue da vicino questi interventi, la nostra città continua a crescere e a valorizzare il proprio patrimonio urbano".