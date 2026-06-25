Sanremo, piazza Colombo riapre al traffico: conclusi i lavori, da settimana prossima via libera alle auto

Dalla prossima settimana piazza Colombo riaprirà al traffico veicolare dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione del marciapiede nord nel tratto compreso tra via San Francesco e via Marsaglia. L'intervento, durato circa due mesi, ha interessato una delle aree più frequentate della città ed è stato realizzato dall'Amministrazione comunale come opera di riqualificazione strategica.

I lavori hanno previsto la completa sostituzione della pavimentazione con materiali di pregio, uniformando il tratto interessato al marciapiede di ponente, già riqualificato nei mesi scorsi, e creando un'armonia visiva con le vie limitrofe.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza e garantire al tempo stesso la continuità dell'attività commerciale, i dehors erano stati temporaneamente e parzialmente spostati, evitando così interruzioni del servizio all'aperto. Con la conclusione delle opere, gli uffici comunali hanno già inviato agli esercenti la comunicazione necessaria per il ripristino delle strutture all'interno del perimetro delle concessioni originarie.

L'Amministrazione comunale valuterà inoltre, in un prossimo futuro, l'ipotesi di una pedonalizzazione del tratto interessato di piazza Colombo. La decisione sarà affrontata nell'ambito di un progetto complessivo dedicato alla piazza, che dovrà coniugare gli aspetti estetici e funzionali con quelli legati alla safety e alla security, anche in relazione alla necessità di garantire gli accessi viabilistici ai garage privati presenti nell'area.