Imperia, oltre 1.400 over 80 utilizzano l'App di Poste Italiane. Sanremo guida la classifica provinciale

Cresce anche in provincia di Imperia l'utilizzo degli strumenti digitali di Poste Italiane da parte della popolazione più anziana. Sono infatti oltre 1.400 gli over 80 che oggi utilizzano l'App di Poste Italiane, un dato che testimonia una crescente familiarità con i servizi digitali anche tra i cittadini senior.

Secondo i dati ISTAT, gli over 80 residenti nella provincia di Imperia sono circa 23.000. Di questi, oltre il 6% accede ai servizi di Poste Italiane attraverso l'app dedicata.

Complessivamente, gli utilizzatori dell'App di Poste Italiane in provincia di Imperia sono oltre 60.000, pari al 29% della popolazione residente.

L'applicazione rappresenta una piattaforma integrata per l'accesso ai servizi del Gruppo Poste Italiane. Consente di prenotare un appuntamento negli uffici postali, gestire il conto corrente BancoPosta, spedire e tracciare pacchi, controllare le spese delle utenze domestiche, effettuare pagamenti e accedere a numerosi altri servizi. La piattaforma propone inoltre contenuti, funzionalità e percorsi di navigazione progettati per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei clienti.

Tra i Comuni della provincia in cui la popolazione senior utilizza maggiormente l'App di Poste Italiane figurano Sanremo, con il 25% degli utenti over 80, seguita da Imperia con il 23% e Ventimiglia con il 10%.

L'App di Poste Italiane si conferma inoltre tra le piattaforme digitali più utilizzate dagli italiani, risultando la prima tra le applicazioni gratuite sia sull'Apple Store sia su Google Play.