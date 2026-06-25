Imperia: Approvato il Piano di contenimento della vegetazione infestante ed allergenica nelle aree comunali

Il Piano è uno strumento innovativo, che nasce dall’esigenza di contrastare e limitare la crescita di erbe infestanti che, come è noto, determinano danni alle infrastrutture pubbliche, problemi di sicurezza stradale, ostacoli al deflusso delle acque meteoriche e rischi per la salute dei cittadini, soprattutto per le persone allergiche, nonché pregiudizio per il decoro cittadino.

Il Piano persegue una strategia di intervento con molteplici azioni e misure, anche facendo ricorso a prodotti fitosanitari, utilizzando principi attivi conformi alla normativa e limitandone l’uso ripetuto per evitare l’insorgere di resistenze da parte delle infestanti stesse.

I cardini base della strategia sono improntati a utilizzare, ove possibile, tecniche o metodi alternativi all’impiego di prodotti fitosanitari che evitino la crescita dei vegetali. In pratica, si ricorre alle alternative in tutti i casi in cui esse possano sostituire l’uso di prodotti fitosanitari, necessari solo nelle zone però dove tali alterative risultano impossibili da applicare o non garantiscono risultati soddisfacenti, creando le condizioni per la crescita indesiderata di specie erbacee infestanti, nonché di arbusti e alberi veri e propri.

Il Piano è conforme alle direttive europee e nazionali sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitario ed è stato validato dalla Regione Liguria, dall’ASL 1 Imperiese e dall’Arpal, garantendo così la tutela della salute, dell’ambiente e della biodiversità.

L’applicazione del Piano sarà affidata al Settore Demanio e Ambiente, che opererà nei servizi di igiene ambientale e gestione del verde pubblico, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate e comporterà una riduzione dei costi dei ricorrenti sfalci oggi necessari

Il Vice Sindaco Giuseppe Fossati ha commentato:

«L’approvazione di questo Piano rappresenta un passo significativo ed innovativo per la tutela della salute pubblica e del nostro ambiente urbano, con un occhio attento anche al decoro urbano. Abbiamo scelto di privilegiare metodi sostenibili e innovativi, limitando l’uso di prodotti chimici solo dove necessario, in linea con le direttive europee e nazionali. L'obiettivo della Amministrazione Scajola, infatti, è garantire sicurezza, decoro e qualità della vita per tutti i cittadini di Imperia e riteniamo che questo Piano sia uno strumento che vada in questa direzione.»

«Ringrazio il Dott. Enrico Zelioli per la professionalità e la competenza dimostrata nella redazione del Piano, gli Uffici comunali e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione. Ora il Settore Demanio e Ambiente potrà operare con strumenti più efficaci e sostenibili, assicurando interventi tempestivi e mirati.»