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Attualità | 25 giugno 2026, 13:40

Imperia: Approvato il Piano di contenimento della vegetazione infestante ed allergenica nelle aree comunali

La Giunta Comunale di Imperia ha approvato oggi il nuovo Piano di contenimento della vegetazione infestante ed allergenica nelle aree comunali, redatto dal Dott. Enrico Zelioli, esperto in consulenza fitoiatrica.

Imperia: Approvato il Piano di contenimento della vegetazione infestante ed allergenica nelle aree comunali

Il Piano è  uno strumento innovativo, che nasce dall’esigenza di contrastare e limitare la crescita di erbe infestanti che, come è noto, determinano danni alle infrastrutture pubbliche, problemi di sicurezza stradale, ostacoli al deflusso delle acque meteoriche e rischi per la salute dei cittadini, soprattutto per le persone allergiche, nonché pregiudizio per il decoro cittadino.

Il Piano persegue una strategia di intervento con molteplici azioni e misure, anche facendo ricorso a prodotti fitosanitari, utilizzando principi attivi conformi alla normativa e limitandone l’uso ripetuto per evitare l’insorgere di resistenze da parte delle infestanti stesse.

I cardini base della strategia sono improntati a utilizzare, ove possibile, tecniche o metodi alternativi all’impiego di prodotti fitosanitari che evitino la crescita dei vegetali. In pratica, si ricorre alle alternative in tutti i casi in cui esse possano sostituire l’uso di prodotti fitosanitari, necessari solo nelle zone però dove tali alterative risultano impossibili da applicare o non garantiscono risultati soddisfacenti, creando le condizioni per la crescita indesiderata di specie erbacee infestanti, nonché di arbusti e alberi veri e propri.

Il Piano è conforme alle direttive europee e nazionali sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitario ed è stato validato dalla Regione Liguria, dall’ASL 1 Imperiese e dall’Arpal, garantendo così la tutela della salute, dell’ambiente e della biodiversità.

L’applicazione del Piano sarà affidata al Settore Demanio e Ambiente, che opererà nei servizi di igiene ambientale e gestione del verde pubblico, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate e comporterà una riduzione dei costi dei ricorrenti sfalci oggi necessari

Il Vice Sindaco Giuseppe Fossati ha commentato:
«L’approvazione di questo Piano rappresenta un passo significativo ed innovativo per la tutela della salute pubblica e del nostro ambiente urbano, con un occhio attento anche al decoro urbano. Abbiamo scelto di privilegiare metodi sostenibili e innovativi, limitando l’uso di prodotti chimici solo dove necessario, in linea con le direttive europee e nazionali. L'obiettivo della Amministrazione Scajola, infatti,  è garantire sicurezza, decoro e qualità della vita per tutti i cittadini di Imperia e riteniamo che questo Piano sia uno strumento che vada in questa direzione.»

«Ringrazio il Dott. Enrico Zelioli per la professionalità e la competenza dimostrata nella redazione del Piano, gli Uffici comunali e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione. Ora il Settore Demanio e Ambiente potrà operare con strumenti più efficaci e sostenibili, assicurando interventi tempestivi e mirati.»

Redazione

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