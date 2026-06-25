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Attualità | 25 giugno 2026, 09:23

Il futuro della floricoltura al centro del convegno al Mercato dei Fiori di Sanremo

Lunedì 29 giugno istituzioni, associazioni ed esperti si confronteranno sul rilancio del comparto e sul ruolo strategico della struttura riqualificata grazie ai fondi PNRR

Il futuro della floricoltura al centro del convegno al Mercato dei Fiori di Sanremo

Lunedì  29 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso il Mercato dei Fiori di Sanremo, si terrà il convegno “Il Mercato dei Fiori e il rilancio della floricoltura del Ponente”, un’importante occasione di confronto dedicata al futuro della floricoltura ligure e alla valorizzazione della storica struttura sanremese, recentemente riqualificata e potenziata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e degli operatori del comparto floricolo e florovivaistico per approfondire i risultati degli investimenti realizzati, le prospettive di sviluppo del Mercato dei Fiori e le strategie necessarie a rafforzare la competitività della floricoltura del Ponente ligure.

Il programma prenderà il via alle ore 9.00 con una visita guidata alla struttura, durante la quale i partecipanti potranno incontrare gli operatori del settore e conoscere da vicino gli interventi realizzati.

Alle ore 10.00 inizierà il convegno con i saluti istituzionali di:  Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo; Sergio Tommasini, Presidente AMAIE Energia e Servizi; Alessandro Piana, Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria e Isabella Tovaglieri, Eurodeputata.

Seguiranno gli interventi di esperti e rappresentanti del settore floricolo e florovivaistico, che offriranno approfondimenti sulle sfide e sulle opportunità che attendono il comparto nei prossimi anni.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di riflessione e condivisione sulle opportunità offerte dal rinnovamento del Mercato dei Fiori di Sanremo, infrastruttura strategica per il comparto florovivaistico ligure e per l’economia del territorio, chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nello sviluppo del settore e nella promozione delle produzioni d’eccellenza del Ponente ligure.

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