A Bordighera un'area per la mountain bike giovanile: via libera della Giunta all'ex campo sportivo

La Giunta comunale di Bordighera ha approvato la richiesta della Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco per l'utilizzo di una porzione dell'ex campo sportivo di località Arziglia, destinata alla pratica della mountain bike a livello giovanile. L'area interessata avrà una superficie compresa indicativamente tra i 600 e i 900 metri quadrati e sarà utilizzata per attività rivolte principalmente a bambini e ragazzi. La decisione è stata assunta all'unanimità nella seduta del 24 settembre, alla presenza di tutti e sei i componenti dell'esecutivo. L'iniziativa prevede l'installazione di strutture di ridotto ingombro, come piccole passerelle e rampe didattiche. L'obiettivo è consentire ai giovani tesserati di avvicinarsi alla disciplina in un contesto dedicato. L'Amministrazione ha ritenuto il progetto coerente con le proprie linee programmatiche sulla promozione dello sport. Tra gli aspetti evidenziati figurano anche mobilità sostenibile, aggregazione sociale e tutela dell'ambiente.

L'area è attualmente compresa nell'ambito della concessione demaniale marittima del Comune di Bordighera. La Giunta ha stabilito una serie di condizioni alle quali l'associazione dovrà attenersi per l'utilizzo degli spazi. Le strutture destinate all'attività sportiva non potranno essere ancorate permanentemente al terreno, così da garantire il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attività o qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta. Sarà inoltre la Polisportiva a farsi carico della manutenzione, della pulizia e del decoro dell'area per tutta la durata dell'utilizzo. L'associazione dovrà anche garantire una copertura assicurativa adeguata per partecipanti, istruttori e terzi. Comune di Bordighera e Agenzia del Demanio dovranno essere manlevati da qualsiasi responsabilità connessa alle attività svolte. L'utilizzo sarà gratuito per un periodo sperimentale di un anno, con possibilità di rinnovo.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli aspetti legati alla sicurezza e all'incolumità delle persone. La deliberazione stabilisce infatti che l'associazione dovrà osservare tutti i principi e le norme in materia di sicurezza, con riferimento sia a chi utilizzerà le strutture sia alle persone che dovessero transitare nelle aree interessate. Gli orari delle attività dovranno essere concordati con gli uffici comunali. I competenti uffici saranno incaricati di seguire gli adempimenti necessari per dare attuazione alla decisione della Giunta. Tra questi rientra anche la possibilità di disporre la sospensione delle attività sportive in presenza di condizioni meteorologiche avverse. La scelta di procedere con un periodo sperimentale consentirà di verificare concretamente modalità e condizioni di utilizzo dell'area. La delibera precisa inoltre che l'iniziativa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

La Giunta ha infine riconosciuto l'urgenza del provvedimento, così da permettere ai tesserati della Polisportiva di poter iniziare quanto prima il percorso di apprendimento della disciplina. La deliberazione è stata quindi dichiarata immediatamente eseguibile, dopo una seconda votazione unanime. Il progetto si inserisce così tra le iniziative rivolte alla promozione della pratica sportiva giovanile sul territorio bordigotto. L'attenzione viene posta in particolare su un'attività all'aria aperta e sulla possibilità di avvicinare bambini e ragazzi alla mountain bike attraverso strutture didattiche di facile rimozione. La formula individuata dall'Amministrazione punta a mantenere contenuto l'impatto dell'intervento sull'area. Al termine del periodo sperimentale, l'utilizzo potrà essere eventualmente rinnovato. La Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco dovrà ora procedere nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla Giunta e degli accordi con gli uffici comunali.