Sanremo: barriere architettoniche nei locali pubblici, nuove regole del Comune

Importanti novità in arrivo per il tessuto imprenditoriale e commerciale della città dei fiori. La Confcommercio della provincia di Imperia, attraverso la sua sede di Sanremo, ha avviato una campagna informativa rivolta a tutte le imprese del territorio in merito alle nuove disposizioni comunali sul tema dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Il Comune di Sanremo, tramite il Settore Imprese e Territorio, ha infatti reso nota la modifica all’articolo 81, comma 1, del Regolamento Edilizio Comunale. Il nuovo testo prevede che tutte le attività commerciali, ricettive, culturali, sportive e dello spettacolo che non dispongono ancora di un ingresso accessibile debbano obbligatoriamente dotarsi di una soluzione idonea a garantire l’accesso in sicurezza alle persone con disabilità.

Tra le misure concrete previste dalla normativa per assicurare la cosiddetta “visitabilità condizionata” dei locali figurano l’installazione di uno scivolo mobile o di un'altra soluzione tecnica equivalente, oltre alla presenza di un campanello di chiamata esterno. Il termine ultimo fissato dall’Amministrazione comunale per l’adeguamento delle strutture è stato stabilito per il mese di febbraio 2027. Successivamente a quella data, gli uffici comunali competenti faranno partire le verifiche per controllare il rispetto delle nuove prescrizioni, motivo per cui gli operatori economici sono invitati ad avviare fin da subito le valutazioni del caso.

Sulla questione è intervenuto direttamente il presidente della Confcommercio di Sanremo, Andrea Di Baldassare, il quale ha sottolineato come l’obiettivo principale della normativa sia quello di favorire una città sempre più inclusiva e accessibile a tutti. Il presidente ha evidenziato l'importanza di informare correttamente le imprese sugli adempimenti richiesti e sulle tempistiche per evitare sanzioni o disagi dell'ultimo minuto. Per questa ragione, l'associazione di categoria si è messa immediatamente a completa disposizione degli associati per fornire chiarimenti, supporto tecnico e assistenza nella lettura e interpretazione delle novità introdotte dal Regolamento Edilizio.

La Confcommercio provinciale rinnova quindi l'invito a tutte le attività interessate a verificare lo stato dei propri accessi e a programmare per tempo gli eventuali interventi necessari. Tutti gli imprenditori che avessero bisogno di informazioni o ulteriori chiarimenti possono mettersi in contatto diretto con gli uffici della Confcommercio di Sanremo.