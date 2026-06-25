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Attualità | 25 giugno 2026, 18:25

Ventimiglia, 70.710 mila euro in arrivo da Regione Liguria per il Mercato Hambury

Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana

Ventimiglia, 70.710 mila euro in arrivo da Regione Liguria per il Mercato Hambury

"In arrivo 235 mila e 700 euro nazionali in favore dei mercati rionali liguri". Ad annunciarlo l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana. 

I fondi, assegnati a Regione Liguria con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 7 ottobre 2025, verranno utilizzati per finanziare interventi di ammodernamento, ampliamento e riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, di quattro mercati liguri, uno per provincia tra cui il Mercato Hambury di Ventimiglia (70.710 euro).

Tali contesti sono stati individuati, oltreché per la loro funzione economica e di scambio, per essere - come previsto dall'articolo 33 della legge n.27/2023 - centri di aggregazione e di coesione cittadina caratterizzati da una vocazione turistica, culturale e artistica.

"Un'opportunità che ci consentirà di riqualificare quattro presidi importanti del settore fieristico regionale - sottolinea l'assessore Alessio Piana - nei prossimi giorni approveremo, con decreto dirigenziale, l'invito con cui i Comuni presenteranno il cronoprogramma degli interventi e specificheranno termini e modalità con cui verranno concessi i contributi. Ringrazio le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria per aver condiviso con noi un percorso che ci porterà a rinnovare l'immagine di alcuni dei nostri mercati rionali storici".

Redazione

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