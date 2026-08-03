Molini di Triora, è morto Mauro Capriolo: il paese saluta l'ex consigliere comunale e Alpino

A poche ore dalla notizia della scomparsa dell'ex vicesindaco di Molini di Triora, il paese deve fare i conti con un altro lutto. È morto Mauro Capriolo, già consigliere comunale del Comune di Molini di Triora dal 2009 al 2014. Una figura conosciuta e presente nella vita della comunità, che negli anni ha saputo distinguersi per la partecipazione alle iniziative pubbliche e per il forte legame con il territorio. La notizia ha suscitato cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto e avevano condiviso con lui un percorso amministrativo e umano. Un nuovo dolore, dunque, per la comunità dell'entroterra della Valle Argentina.

Capriolo viene ricordato in particolare per la sua presenza costante alle cerimonie pubbliche, dove era praticamente impossibile non riconoscerlo con il suo immancabile cappello da Alpino. Proprio al Corpo degli Alpini era infatti profondamente legato, partecipando con convinzione alle attività e alle iniziative dell'associazione. Un'appartenenza vissuta non soltanto come un legame personale, ma anche come un modo per mantenere vive le tradizioni e il senso di comunità. Per alcuni anni si era inoltre impegnato nell'organizzazione di un raduno degli Alpini a Molini di Triora, contribuendo a portare nel paese momenti di incontro e condivisione.

Il suo impegno nella comunità era passato anche attraverso l'amministrazione comunale. Dal 2009 al 2014 Mauro Capriolo aveva infatti ricoperto il ruolo di consigliere comunale, mettendosi a disposizione del paese e partecipando alla vita amministrativa. Un'esperienza che si affiancava alla sua presenza nelle occasioni pubbliche e alle attività legate agli Alpini. Il suo volto era diventato così familiare a generazioni di molinesi, soprattutto nelle giornate dedicate alle ricorrenze civili e militari, quando la partecipazione della comunità assume un significato ancora più forte. Il ricordo che lascia è quello di una persona profondamente legata al proprio paese.

A nome del sindaco Manuela Sasso e di tutta l'Amministrazione comunale, è stato espresso il cordoglio alla famiglia di Mauro Capriolo. "Sentite condoglianze ai famigliari" è il messaggio rivolto ai suoi cari in questo momento di dolore. La scomparsa di Capriolo arriva a poche ore da un'altra grave perdita per Molini di Triora, rendendo ancora più pesante il momento per una comunità che si trova a salutare in rapida successione due persone che hanno avuto un ruolo nella vita del paese. Il suo ricordo resterà legato anche a quel cappello da Alpino che lo accompagnava immancabilmente nelle occasioni pubbliche.