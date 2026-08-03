Sicurezza, Ferragosto sotto osservazione: in Prefettura il punto su controlli, movida ed eventi dell'estate imperiese

Con l'avvicinarsi del periodo di massimo afflusso turistico, la Prefettura di Imperia ha fatto il punto sulle misure di ordine e sicurezza urbana in vista di Ferragosto. Nella mattinata di ieri, 3 agosto, si è infatti riunito il Tavolo permanente sulla sicurezza, presieduto dal prefetto Antonio Giaccari, con l'obiettivo di verificare lo stato dell'arte delle iniziative già avviate e programmare un ulteriore rafforzamento dei controlli nelle località della provincia maggiormente interessate dalla presenza di turisti e dagli eventi estivi. Al centro del confronto anche l'attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto nell'ottobre scorso per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo all'interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi.

Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, i sindaci della provincia con i rappresentanti delle rispettive Polizie Locali, oltre alla Camera di Commercio e alle associazioni di categoria. L'incontro rientra nell'attività di monitoraggio avviata dalla Prefettura nel novembre 2025 con l'istituzione del Tavolo permanente sulla sicurezza e ha rappresentato un momento di verifica delle azioni messe in campo negli ultimi mesi per garantire elevati standard di sicurezza e vivibilità urbana.

Particolare attenzione è stata dedicata alle criticità emerse nel corso della stagione estiva, anche alla luce dell'aumento delle presenze registrato nelle principali località del territorio e del fitto calendario di manifestazioni previste durante il mese di agosto. Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione sui fenomeni che possono compromettere la piena fruibilità degli spazi pubblici e il regolare svolgimento delle attività economiche e turistiche, con un monitoraggio costante delle situazioni più delicate.

Tra i temi affrontati anche il contrasto all'abusivismo e alle irregolarità legate all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche. La Prefettura ha confermato che proseguiranno le attività di vigilanza e controllo per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e dei numerosi visitatori attesi nelle prossime settimane, intensificando gli interventi nelle situazioni ritenute maggiormente a rischio.

Nel corso dell'incontro è stata inoltre evidenziata la collaborazione instaurata tra i Comuni, le Polizie Locali, le Forze dell'Ordine, la Polizia Provinciale e le associazioni di categoria, una sinergia che, secondo quanto emerso dal Tavolo, ha consentito finora di intervenire tempestivamente per ripristinare condizioni di legalità e sicurezza in occasione delle principali criticità registrate sul territorio provinciale.

Al termine della riunione è stato deciso di dare ulteriore impulso ai dispositivi di controllo del territorio, con particolare riguardo alle zone di maggiore afflusso turistico, agli spazi interessati dagli eventi aperti al pubblico e alle aree considerate più sensibili per la presenza di episodi di degrado, disturbo e microcriminalità. La Prefettura ha infine annunciato che, una volta conclusa la stagione estiva, sarà convocato un nuovo Tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti per analizzare i risultati raggiunti, individuare le eventuali criticità ancora presenti e definire ulteriori strategie operative finalizzate a migliorare ordine pubblico, sicurezza, vivibilità e attrattività dell'intero territorio provinciale.