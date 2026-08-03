Sanremo, proseguono i lavori in via Galilei: frana danneggia fognatura e acquedotto, probabile riapertura giovedì sera (Foto)

Il cantiere aperto in via Galilei, nel quartiere del Borgo a Sanremo, sta facendo emergere una situazione più complessa rispetto a quanto inizialmente previsto. Alla base del guasto che ha reso necessario l'intervento non c'è infatti soltanto la rottura della condotta fognaria, ma una frana verificatasi all'interno del cunicolo sottostrada che ospita i principali sottoservizi. Il cedimento, avvenuto a circa quattro metri sotto il piano stradale, ha coinvolto direttamente una tubazione della rete fognaria, rendendone inevitabile la completa sostituzione. I lavori, affidati alla ditta Silvano per conto di Rivieracqua, stanno procedendo senza interruzioni per ripristinare nel più breve tempo possibile le infrastrutture danneggiate.

Nel corso delle operazioni di scavo è però emersa un'ulteriore criticità. Una volta raggiunto il cunicolo, i tecnici hanno infatti riscontrato che anche un vecchio tubo dell'acquedotto presentava una rottura. Una scoperta che ha reso necessario ampliare l'intervento già programmato, cogliendo l'occasione per sostituire anche questa condotta ormai datata. L'obiettivo è evitare futuri cedimenti o perdite che avrebbero potuto rendere necessario un nuovo intervento nel giro di poco tempo, con ulteriori disagi per residenti e automobilisti.

Se le condizioni del cantiere continueranno a evolversi secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi nella serata di giovedì, consentendo così la successiva riapertura della strada al traffico. Restano quindi ancora alcuni giorni di modifiche alla viabilità nella zona del Borgo, con il senso unico e le limitazioni già previste dall'ordinanza comunale per garantire la sicurezza durante le lavorazioni. L'auspicio è che non emergano ulteriori imprevisti nel corso delle operazioni, permettendo così di rispettare i tempi previsti e restituire rapidamente la normale percorribilità di via Galilei.