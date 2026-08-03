Sanremo, scooter travolge passeggino in corso Marconi: interviene l'elisoccorso (Foto)

Nel corso della mattinata uno scooter ha travolto un pedone e un passeggino lungo corso Marconi, a ridosso del campo da rugby di Pian di Poma.

L'impatto, su cui le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruirne la dinamica, ha visto il motoveicolo travolgere il passeggino, che è stato distrutto in seguito all'impatto.

Le condizioni del piccolo seduto all'interno, di circa tre anni, hanno messo subito in allarme i soccorsi, tanto che si è ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elicottero Grifo per il trasporto ospedaliero al Gaslini. Sulle condizioni generali delle persone coinvolte non sono stati resi noti dettagli, ma le condizioni generali non sembrano fortunatamente gravi, fatto salvo per il mezzo e il passeggino che sono appunto stati distrutti.

Sul posto la polizia locale che ha eseguito il monitoraggio del traffico durante le operazioni di soccorso, eseguite dalla croce rossa di Ospedaletti e Matuzia emergenza, con il supporto dell'automedica Alfa 2.