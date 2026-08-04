Ddl Protezione Civile, Berrino (FdI): "Approvazione rafforza sicurezza territorio"

"L’approvazione del ddl sulla Protezione Civile rappresenta un passo fondamentale per rendere l’Italia più sicura, più efficiente e più pronta ad affrontare ogni emergenza. È una riforma importante e necessaria, che rafforza il sistema della Protezione Civile, valorizza il lavoro straordinario dei volontari e di tutti gli operatori del settore e mette a disposizione strumenti più moderni per intervenire con rapidità ed efficacia quando cittadini e territori ne hanno più bisogno".

Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

"Questo Governo continua a dimostrare, con i fatti, di essere al fianco delle comunità, investendo nella prevenzione, nella capacità di risposta e nella tutela delle persone. Essere vicini ai cittadini significa non farsi trovare impreparati davanti alle emergenze, ma costruire un sistema sempre più forte, coordinato e all’altezza delle sfide del nostro tempo. Per una regione come la Liguria, che conosce bene il valore della prevenzione e della tempestività negli interventi, questa riforma assume un significato ancora più rilevante. Significa offrire maggiori garanzie ai cittadini, rafforzare la sicurezza del territorio e sostenere concretamente chi, ogni giorno, opera con dedizione per proteggere vite umane e beni comuni. Continueremo a lavorare con determinazione perché la sicurezza dei cittadini non può essere uno slogan, ma deve tradursi in azioni concrete, responsabilità e risultati. Questo provvedimento va esattamente in questa direzione"..