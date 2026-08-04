Bordighera, Consiglio comunale convocato l'11 agosto: in discussione il futuro degli ex hotel Bel Sit e La Punta

È stato convocato per martedì 11 agosto alle ore 16.30 il Consiglio comunale di Bordighera. La seduta si svolgerà in adunanza ordinaria di prima convocazione nella sala Rossa di Palazzo del Parco, in via Vittorio Emanuele, con la possibilità di ricorrere alla videoconferenza in modalità mista qualora necessario.

La riunione, convocata secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e dalle disposizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, prevede all'ordine del giorno tre punti principali. Tra questi, uno dei temi di maggiore rilevanza riguarda il settore tecnico e il futuro di due importanti aree della città, legate agli ex alberghi "Bel Sit" e "La Punta". Il Consiglio sarà chiamato ad esaminare la pratica edilizia numero 7596/2025 relativa alla conferma degli svincoli dalla destinazione alberghiera degli immobili e all'approvazione del progetto di demolizione, delocalizzazione e ricostruzione con ampliamento. L'intervento riguarda tre distinti lotti: via dei Colli, via Sant'Ampelio e via Regina Margherita.

Nel dettaglio, il progetto prevede per il Lotto 1 di via dei Colli la demolizione e la delocalizzazione dell'ex Hotel Bel Sit, con incremento volumetrico e sistemazione dell'area attraverso la realizzazione di un parcheggio pubblico. Per il Lotto 2 di via Sant'Ampelio è invece prevista la realizzazione di un edificio a funzione mista turistico-residenziale, attraverso la demolizione e ricostruzione dell'ex Hotel della Punta e il trasferimento della volumetria proveniente dal primo lotto. Il terzo intervento riguarda il Lotto 3 in via Regina Margherita, dove è prevista la realizzazione di un ulteriore parcheggio pubblico. La pratica comprende anche il progetto delle opere pubbliche a scomputo e lo schema di convenzione urbanistica, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Il primo punto della seduta riguarderà invece l'adesione del Comune di Bordighera alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, realtà che opera nel settore della formazione, dell'aggiornamento e del supporto agli enti pubblici sulle tematiche amministrative e normative. L'ultimo argomento in programma sarà dedicato al settore Patrimonio, con l'approvazione dell'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. La modifica riguarda l'inserimento nel piano della consistenza del tratto terminale della strada comunale denominata via dell'Acquasanta.

Una seduta quindi con diversi temi legati alla pianificazione urbanistica, alla gestione del patrimonio pubblico e alle scelte amministrative che interesseranno il territorio cittadino nei prossimi anni. L'appuntamento è fissato per l'11 agosto, con inizio dei lavori alle 16.30.