Sanremo, modifiche alla viabilità in corso Mazzini per cedimenti dell’asfalto: corsie traslate a monte fino al 30 giugno

Ha preso il via questa mattina a Sanremo una modifica della viabilità in corso Mazzini. A causa di pericolosi avvallamenti a margine della sede stradale, dovuti a problemi registrati sulla condotta fognaria sottostante, sono state traslate a monte le due corsie nel tratto compreso tra il cancello di villa del Sole e il civico 23. Il passaggio dei mezzi sopra l’asfalto lesionato, soprattutto da parte di quelli pesanti, avrebbe infatti potuto comportare ulteriori pericoli.

Per permettere lo spostamento della carreggiata stradale, è stata quindi emessa un’Ordinanza che prevede, da oggi fino al 30 giugno, il divieto di sosta e fermata nel tratto interessato. I lavori di ripristino della condotta fognaria, ad opera di Rivieracqua, inizieranno il 3 giugno, ma la modifica della viabilità è stata disposta già da oggi per motivi di sicurezza.