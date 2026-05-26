Riva Ligure, pulizia e livellamento delle spiagge libere: vietato l’accesso ad arenile e mare da oggi a sabato prossimo

Il Comune di Riva Ligure ha emesso un’ordinanza per disciplinare gli interventi di pulizia e livellamento delle spiagge libere comunali, affidati alla società Amaie Energia e Servizi di Sanremo. I lavori, iniziati oggi, proseguiranno fino a sabato compreso e interesseranno, di volta in volta, diversi tratti del litorale cittadino. Per consentire le operazioni in sicurezza, il sindaco ha disposto il divieto di fruizione dell’arenile e dello specchio acqueo prospiciente nelle aree interessate dagli interventi.

Nel provvedimento si evidenzia come il servizio comporti il passaggio di mezzi meccanici lungo le spiagge, tra cui un escavatore cingolato e diversi autocarri, con il conseguente “potenziale pericolo per la pubblica incolumità”. Per questo motivo sarà vietato “svolgere qualsiasi attività o condotta che comporti la fruizione dell’arenile e dello specchio acqueo prospiciente per l’intero tratto interessato”. Le aree di volta in volta coinvolte dovranno inoltre essere adeguatamente delimitate e segnalate, impedendo l’accesso alle persone non autorizzate.

L’ordinanza impone alla società incaricata l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone o cose e di lasciare eventuali mezzi presenti sull’arenile “in totale sicurezza” durante le sospensioni delle lavorazioni. Il provvedimento è stato notificato, tra gli altri, alla Capitaneria di Porto di Imperia, alla Prefettura, alla Questura e al Comando di Polizia Locale.