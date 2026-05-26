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Attualità | 26 maggio 2026, 08:39

Camporosso si prepara alla stagione estiva, Gibelli: "I lavori di sistemazione della spiaggia libera sono terminati" (Foto)

"L’intervento ha interessato la sistemazione del fondo e della superficie della spiaggia, così da renderla più comoda e accessibile", dice il sindaco

Camporosso si prepara alla stagione estiva, Gibelli: &quot;I lavori di sistemazione della spiaggia libera sono terminati&quot; (Foto)

Camporosso si prepara alla stagione estiva. Si sono, infatti, conclusi i lavori di sistemazione della spiaggia libera.

"I lavori di sistemazione della nostra spiaggia libera sono terminati. Dopo le mareggiate invernali, siamo intervenuti per ripristinare la piena fruibilità e la sicurezza del litorale" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "L’intervento ha interessato la sistemazione del fondo e della superficie della spiaggia, così da renderla più comoda e accessibile in vista della nuova stagione".

"Nei prossimi giorni completeremo l’installazione di docce e servizi essenziali" - sottolinea il primo cittadino - "Rivolgiamo un ringraziamento speciale alla ditta Liguria Cave per il lavoro svolto e al nostro ufficio tecnico per la direzione dei lavori e il coordinamento dell’intervento".

Elisa Colli

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