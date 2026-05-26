Sanremo, conclusi gli interventi di riqualificazione energetica dell’Istituto Colombo

Il Comune di Sanremo ha portato a termine gli interventi di riqualificazione energetica dell'Istituto Colombo, restituendo alla città una scuola più efficiente, confortevole e sostenibile.

I lavori hanno interessato l'involucro, gli impianti e i sistemi di controllo dell'intero edificio. Sono stati isolati i solai del sottotetto e revisionata la copertura; i serramenti sono stati sostituiti con nuovi infissi ad alte prestazioni, completati da tendaggi interni.

La vecchia caldaia è stata sostituita con un moderno generatore a condensazione e i radiatori sono stati revisionati e dotati di valvole di regolazione per un controllo preciso della temperatura in ogni locale. L'edificio è stato inoltre dotato di un sistema di controllo centralizzato per la gestione automatica di riscaldamento e impianti, con ottimizzazione dei consumi in tempo reale.

All'ultimo piano sono stati installati controsoffitti per ridurre il volume degli ambienti riscaldati e l'illuminazione è stata integralmente rinnovata con corpi illuminanti a basso consumo, dotati di sensori di presenza e di un sistema automatico di regolazione in base alla luce naturale disponibile.

“Questi lavori, inseriti all’interno del Pinqua, testimoniano la particolare attenzione rivolta al centro storico e alle scuole – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - un intervento volto non solo alla sicurezza e alla valorizzazione della struttura, ma anche al vero e proprio benessere di studenti, docenti e personale scolastico, con un ambiente confortevole e climaticamente all’avanguardia”.

Un investimento concreto sul patrimonio scolastico pubblico, che si traduce in minori costi di gestione per la collettività e in ambienti di apprendimento più moderni e vivibili per gli studenti.

L’appalto, all’interno del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "Pigna Up" PNRR M5 C2 I2.3, prevedeva un importo di 2.178.195 euro.