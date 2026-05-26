La dr.ssa Veronica Murianni della ASL1 premiata con il “Meet‑URO Young Award 2026” per uno studio sull’immunoterapia nei pazienti anziani

La dr.ssa Veronica Murianni, medico oncologo in servizio presso la struttura Oncologia di ASL1, ha ricevuto il prestigioso “Meet-URO Young Award 2026”, riconoscimento assegnato ai professionisti under 40 per il miglior lavoro scientifico realizzato nell’ambito dei progetti Meet-URO nel corso del 2025.

Il premio è stato conferito per la pubblicazione scientifica dal titolo “Effectiveness of nivolumab-based immunotherapy and prognostic stratification by the Meet-URO score in real-world older patients with metastatic renal cell carcinoma”, studio che ha valutato l’efficacia dell’immunoterapia nei pazienti over 70 affetti da carcinoma renale metastatico.

La ricerca approfondisce in particolare l’efficacia dei trattamenti immunoterapici nei pazienti anziani, tema di crescente rilevanza nell’ambito dell’oncologia moderna e della medicina personalizzata. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Geriatric Oncology.

Il gruppo Meet-URO è un network italiano che riunisce specialisti e ricercatori nell’ambito dell’oncologia urologica con l’obiettivo di promuovere il progresso clinico, sperimentale e socio-assistenziale della disciplina. La premiazione si è svolta a Roma lo scorso 14 maggio, in occasione della riunione nazionale del network, e il riconoscimento è stato assegnato dal Consiglio Direttivo Meet-URO.

La dr.ssa Zaira Coccorullo, Direttrice dell’Oncologia di ASL1, commenta così il premio: “Il riconoscimento ottenuto dalla Dottoressa Veronica Murianni rappresenta per tutti noi un grande motivo di orgoglio. Questo premio valorizza certamente il suo impegno e la sua professionalità, ma testimonia anche la qualità, la competenza e il valore del lavoro svolto quotidianamente dall’intero gruppo, un’équipe qualificata, che opera ogni giorno con competenza e costante attenzione alla qualità dell’assistenza e della cura”.

Anche il dr. Marino Anfosso, Coordinatore di ASL1, esprime il proprio plauso per il risultato ottenuto: «Desidero complimentarmi con la dr.ssa Veronica Murianni per questo importante riconoscimento nazionale, che valorizza il suo percorso professionale e scientifico. Premi come questo testimoniano il livello di competenza presente nei nostri reparti e confermano il valore del lavoro multidisciplinare e di squadra che viene svolto quotidianamente all’interno dell’Oncologia di ASL1, sia sul piano assistenziale sia su quello della ricerca clinica».