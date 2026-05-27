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Attualità | 27 maggio 2026, 07:25

Confesercenti in lutto per la scomparsa della storica anima dell’Oasi di Vallecrosia: cordoglio ai Costato

La dirigenza provinciale e tutta la comunità associativa si stringono attorno a Nadia e Roberto Costato per la perdita della madre

Confesercenti in lutto per la scomparsa della storica anima dell’Oasi di Vallecrosia: cordoglio ai Costato

La dirigenza provinciale e tutta la comunità di Confesercenti esprimono il proprio profondo cordoglio alla famiglia Costato, titolare dello storico stabilimento balneare Oasi di Vallecrosia, per la grave perdita della loro amata mamma. Figura storica e punto di riferimento dell’attività turistica del territorio, la donna viene ricordata come una presenza fondamentale all’interno dello stabilimento, sempre vicina alla famiglia e ai clienti che negli anni hanno frequentato la struttura.

“Era una donna energica, sempre presente, vicina ai suoi figli, molto conosciuta e amata dai tanti clienti che frequentavano la struttura sia durante la stagione balneare che in tutto l’anno e hanno potuto apprezzare le sue qualità”, si legge nel messaggio di cordoglio diffuso da Confesercenti. Un ricordo carico di affetto e riconoscenza per una vita dedicata con passione al lavoro e alla famiglia. “Oggi la ricordiamo con simpatia ed affetto, per una vita dedicata al lavoro e alla propria famiglia”, prosegue il comunicato.

La comunità di Confesercenti ha inoltre rivolto “le più sentite condoglianze” a Nadia e Roberto Costato, soci storici dell’associazione, stringendosi attorno alla famiglia con “un grosso e affettuoso abbraccio”.

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