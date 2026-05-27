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Attualità | 27 maggio 2026, 09:45

Sanremo, concorso Polizia Locale: il 5 giugno le prove di idoneità fisica a Pian di Poma

Si terranno le prove di idoneità fisica per i 33 candidati ammessi

Sanremo, concorso Polizia Locale: il 5 giugno le prove di idoneità fisica a Pian di Poma

Entra nel vivo la selezione pubblica bandita dal Comune di Sanremo per l’assunzione di tre agenti di Polizia locale stagionali per il periodo 2026-2027.

Il 5 giugno, alla pista di atletica di Pian di Poma, si terranno le prove di idoneità fisica per i 33 candidati ammessi che dovranno affrontare tre differenti prove:

  • corsa piana (1.000 metri): da completare nel tempo massimo di 4 minuti e 40 secondi per gli uomini, e di 5 minuti e 40 secondi per le donne.
  • flessioni sul tronco: 50 ripetizioni per gli uomini e 40 per le donne, da eseguire in un tempo massimo di due minuti.
  • piegamenti sulle braccia: 15 per i candidati uomini e 7 per le candidate donne.

La commissione giudicatrice del Comune sarà affiancata da un esperto del settore: il Giudice Mario Botto, della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Redazione

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