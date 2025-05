Sanità e politiche sociali, il candidato consigliere Mirko Valenti: "Il mio impegno per una Vallecrosia più giusta, vicina e attenta ai bisogni delle persone"

“Credo che una città si giudichi dalla cura che dedica ai suoi cittadini, soprattutto ai più fragili. Per questo, come candidato consigliere della lista La Tua Vallecrosia, ho scelto di mettere al centro del mio impegno due temi fondamentali: la sanità e il sociale. Due ambiti che non possono essere relegati a promesse astratte o progetti generici, ma che devono tradursi in azioni concrete, quotidiane, visibili.” – esordisce così Mirko Valenti, candidato consigliere per la lista “La Tua Vallecrosia”.



“La salute è un diritto e non può dipendere né dall’età né dal reddito. In una città come la nostra, dove cresce la presenza di anziani e di persone affette da malattie croniche, garantire l’accesso ai servizi sanitari è una responsabilità prioritaria. Vallecrosia deve diventare una comunità che si prende cura, che riconosce e risponde alle esigenze di ogni cittadino. Per questo, tra le prime iniziative che intendo promuovere, ci sarà un censimento delle persone non autosufficienti che vivono sole, per poter costruire interventi mirati, personalizzati e tempestivi in collaborazione con l’ASL e i servizi sociali.

È mio obiettivo contribuire a rendere Vallecrosia una città cardioprotetta, dotata di defibrillatori nei punti più sensibili e con cittadini istruiti al loro utilizzo grazie all’erogazione di corsi di primo soccorso. Parallelamente, dobbiamo migliorare l’accesso alle cure per i residenti nelle zone interne della città, valutando la creazione di ambulatori di prossimità o servizi di trasporto dedicati.

Serve un dialogo costruttivo e costante con ASL 1, per portare sul nostro territorio servizi già attivi nelle aree interne come le attività ambulatoriali mobili, ma anche per promuovere momenti pubblici di informazione e prevenzione. Non possiamo ignorare l’emergenza legata ai medici di base: nei prossimi anni molti andranno in pensione e il rischio è che intere comunità restino scoperte. L’amministrazione dovrà farsi parte attiva nel creare le condizioni affinché Vallecrosia sia attrattiva per i giovani medici. La sanità, inoltre, non si esaurisce nella cura: è anche educazione, informazione, prevenzione. Per questo voglio lavorare alla promozione di corsi di primo soccorso nelle scuole e nelle associazioni, e all’organizzazione delle “Giornate della Salute”, momenti di coinvolgimento per tutta la cittadinanza, in cui si possa parlare di corretti stili di vita, prevenzione e benessere.” – continua Mirko Valenti.



“Parallelamente, intendo impegnarmi per potenziare il servizio sociale del nostro Comune. Credo in un’amministrazione che non lascia soli i genitori, le famiglie numerose, chi si trova ad affrontare momenti straordinari di difficoltà. Dobbiamo investire nei servizi per l’infanzia, potenziare l’offerta di asili nido, sostenere le giovani mamme con sportelli di ascolto e informazione, introdurre il "pedi-bus" per facilitare la mobilità scolastica e contestualmente intervenire al fine di dare una concreta attuazione del PEBA scongiurando la realizzazione di nuove barriere architettoniche specie all’interno del civico cimitero il quale necessita di sviluppo ed attenzione costanti. È inoltre necessario apportare miglioramenti ed implementazioni dei servizi di trasporto pubblico per soggetti disabili ed ipovedenti. Sogno una Vallecrosia in cui le famiglie trovino punti di riferimento stabili, anche attraverso la creazione di Centri per la Famiglia, con figure professionali capaci di ascoltare e orientare. Dare sostegno e supporto formativo alla figura del caregiver per assicurare ai nostri malati la migliore assistenza possibile in considerazione delle esigenze e delle difficoltà della sanità di oggi.

Penso a una città che dia dignità e ruolo attivo anche agli anziani, con attività, gite, momenti di socialità e con l’introduzione della figura del “Nonno Vigile”, simbolo di un ponte generazionale capace di trasmettere valori e sicurezza. Voglio contribuire alla riqualificazione degli spazi urbani abbandonati per trasformarli in luoghi vivi di aggregazione giovanile, prevenendo fenomeni di marginalizzazione e disagio. Credo fortemente che il Comune debba promuovere anche una nuova cultura del welfare, che coinvolga le imprese locali, sostenendo anche i piccoli commercianti nell’attivazione di strumenti di welfare aziendale. Il benessere dei lavoratori è il benessere della comunità. Conosco le difficoltà che oggi vivono i Comuni, stretti tra tagli e richieste crescenti da parte dei cittadini. Ma proprio per questo serve più coraggio, più ascolto e una maggiore capacità di leggere i reali bisogni del territorio. Serve una visione che metta al centro le persone, non i numeri Il mio impegno è chiaro: lavorare affinché Vallecrosia diventi una città più giusta, più solidale e più vicina. Dove nessuno venga lasciato indietro. Una città che cura, educa, protegge e valorizza il capitale umano.” – conclude così il candidato Mirko Valenti.