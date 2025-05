Sport e divertimento alla bocciofila di Vallecrosia: il candidato sindaco Fabio Perri sfida i campioni di pétanque (Foto e video)

Pomeriggio di sport e divertimento insieme ai campioni di petanque. E' stato, proposto e organizzato oggi dal candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e dalla sua lista 'La tua Vallecrosia' un torneo di bocce presso la bocciofila della città della famiglia.

Un'occasione unica in cui anche il candidato sindaco e attuale consigliere comunale si è cimentato in prima persona sfidando i campioni italiani, europei e mondiali di petanque giunti per l'occasione nella sede dell'associazione sportiva di bocce. "Voglio ringraziare i due campioni del mondo e d'Europa e i campioni d'Italia che oggi sono qua. Sono la testimonianza che il gioco delle bocce deve e ha bisogno di essere stimolato anche verso i giovani" - sottolinea Fabio Perri - "E' un gioco molto particolare che ha bisogno di tante attenzioni. Non sarà un'occasione sporadica, spero che ve ne saranno altre".

L'incontro è stato organizzato per far conoscere e valorizzare la realtà sportiva presente sul lungomare di Vallecrosia. I tesserati della bocciofila erano, infatti, contenti ed emozionati di poter conoscere e giocare insieme a tanti campioni: Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Antonio Lipari, Emanuele Goffredo e Donato Goffredo. Il pomeriggio si è concluso con un rinfresco.