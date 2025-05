Vallecrosia: elezioni amministrative, a una settimana dal voto le interviste ai due candidati alla carica di Sindaco

Entra nel vivo la campagna elettorale a Vallecrosia: mancano otto giorni all'apertura dei sette seggi per scegliere sindaco e consiglieri comunali, ai quali affidare il mandato amministrativo per i prossimi cinque anni. Si vota, infatti, domenica 25 (dalle 7 alle 23) e lunedì 26 (dalle 7 alle 15), nell'unico Comune dell'Imperiese in cui i cittadini (maggiorenni) sono chiamati alle urne in questa tornata straordinaria ligure, fissata per sostituire i sindaci che si sono dimessi, nel caso specifico Armando Biasi diventato consigliere regionale di maggioranza (Lega).

SanremoNews ha intervistato (a cura di Gianni Micaletto) i due candidati che si contendono la poltrona più ambita della città: Marilena Piardi e Fabio Perri. La prima è sindaco facente funzione uscente, dopo 6 anni e mezzo da assessore e vice di Biasi, alla guida della lista civica “Cittadini in Comune”, che rappresenta la continuità, tanto da includere fra i candidati al Consiglio lo stesso Biasi, in questo ruolo non incompatibile con quello assunto a Genova. Il secondo è un veterano dell'attività amministrativa a Vallecrosia, in cui è presente da 24 anni con vari ruoli (ora all'opposizione), e ha deciso di ritentare la scalata al posto più prestigioso alla testa di una nuova e variegata lista civica, “La tua Vallecrosia”.

Le due interviste, con le opposte visioni amministrative e l'appello al voto, saranno visibili da domani alle 7 direttamente sulla prima pagina di SanremoNews.