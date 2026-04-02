Incendi nell’entroterra di Imperia, notte di lavoro senza sosta: fiamme ancora attive tra Aurigo e Borghetto d’Arroscia

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e monitoraggio degli incendi ancora attivi in provincia di Imperia, con numerose squadre impegnate su più fronti. Nel dettaglio, resta ancora attivo l’incendio in zona Guardiabella, nel comune di Aurigo, dove stanno operando diverse unità: il DOS con autista, la prima partenza di Imperia con cinque operatori e due mezzi, oltre alla colonna mobile di Torino composta da sette persone e quattro mezzi.

Situazione sotto osservazione anche a Gavenola, nel comune di Borghetto d’Arroscia, dove è presente una squadra di Imperia con tre uomini e un mezzo, attualmente in attesa di sopralluogo aereo da parte del DOS per valutare l’evoluzione del rogo. Nella mattinata odierna è stata inoltre allertata la componente aerea dei Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni da terra. Sul posto continuano a operare le squadre AIB, insieme all’elicottero in convenzione regionale Eliwest e ai sindaci dei comuni coinvolti, impegnati nel coordinamento delle attività e nella gestione dell’emergenza.

Le operazioni proseguono senza sosta, con l’obiettivo di contenere e spegnere definitivamente i focolai ancora attivi. Maggiori particolari cliccando QUI.