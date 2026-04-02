Sanremo, cade in casa a Coldirodi: uomo di 62 anni soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza in ospedale

Intervento di emergenza nel tardo pomeriggio a Coldirodi, frazione di Sanremo, dove un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato poco prima delle 19 in zona strada mulattiera San Bernardo, dove sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie: i sanitari hanno riscontrato politraumi, disponendo il trasporto in codice rosso al pronto soccorso.

Il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale di Sanremo, dove è stato preso in carico dal personale medico per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente domestico né sull’evoluzione del quadro clinico del paziente.