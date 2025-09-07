 / Attualità

Attualità | 07 settembre 2025, 12:21

Borgo del Forte Waterfront e Campus, Ventimiglia convoca un'udienza pubblica (Foto)

Un'occasione per illustrare alla cittadinanza il progetto di variante al PUC

Ventimiglia convoca un'udienza pubblica per illustrare alla cittadinanza il progetto di variante al PUC denominato “Borgo del Forte Waterfront e “Campus”. L'incontro sarà il 16 settembre alle 15.

Il progetto, unitamente al relativo atto deliberativo, è stato pubblicato sul sito informatico comunale e potrà essere visionato da chiunque per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

L'incontro pubblico sarà, dunque, un'occasione per illustrare nei dettagli e in totale trasparenza che cosa prevede l’investimento privato più importante di tutta la Liguria e come l'opera cambierà il volto di Ventimiglia nelle aree interessate in seguito al recente avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica da parte della Regione Liguria.

Elisa Colli

