Borgo del Forte Waterfront e Campus, Ventimiglia convoca un'udienza pubblica (Foto)

Ventimiglia convoca un'udienza pubblica per illustrare alla cittadinanza il progetto di variante al PUC denominato “Borgo del Forte Waterfront” e “Campus”. L'incontro sarà il 16 settembre alle 15.

Il progetto, unitamente al relativo atto deliberativo, è stato pubblicato sul sito informatico comunale e potrà essere visionato da chiunque per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

L'incontro pubblico sarà, dunque, un'occasione per illustrare nei dettagli e in totale trasparenza che cosa prevede l’investimento privato più importante di tutta la Liguria e come l'opera cambierà il volto di Ventimiglia nelle aree interessate in seguito al recente avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica da parte della Regione Liguria.