Ecoisole, Sanremo completa la rivoluzione dei rifiuti: ultime installazioni in centro tra via Bixio e corso Raimondo

Con l’installazione prevista tra via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo, Sanremo si prepara a chiudere definitivamente il lungo percorso di posa delle nuove ecoisole informatizzate, il sistema destinato a cambiare in modo radicale la gestione della raccolta dei rifiuti in città. L’intervento, disposto attraverso una specifica ordinanza comunale, rappresenta infatti l’ultimo tassello del progetto avviato nei mesi scorsi e sviluppato progressivamente nei diversi quartieri cittadini, da Ponente a Levante, coinvolgendo anche le frazioni.

Nel dettaglio, dalle 20 di questa sera e fino alle 10 di sabato prossimo saranno attivi, nei tratti interessati di via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo, i divieti di sosta e fermata con rimozione forzata necessari per consentire le operazioni di installazione delle nuove strutture. L’obiettivo dell’amministrazione e di Amaie Energia e Servizi è quello di completare definitivamente il nuovo sistema informatizzato, pensato per migliorare efficienza, sostenibilità ambientale e decoro urbano. Dopo una prima fase con accesso libero alle postazioni (intorno alla metà del mese), il sistema entrerà progressivamente a regime con l’utilizzo dei badge elettronici già in distribuzione ai cittadini intestatari della Tari. Le ecoisole permetteranno conferimenti quotidiani più semplici e controllati, eliminando gradualmente i vecchi cassonetti e riducendo l’impatto del porta a porta tradizionale.

Ma proprio in questa fase finale viene ribadito un aspetto considerato fondamentale: la collaborazione dei cittadini sarà decisiva per il corretto funzionamento del servizio. Amaie Energia e Servizi continua infatti a richiamare l’attenzione sull’importanza di utilizzare correttamente le ecoisole, evitando comportamenti scorretti che potrebbero compromettere l’efficienza dell’intero sistema. Lasciare sacchi all’esterno delle strutture, introdurre rifiuti non conformi o forzare le bocchette di conferimento rischia infatti di provocare blocchi meccanici, guasti e disagi per tutta la collettività.

Il nuovo modello di raccolta, sottolineano dall’azienda, consente di conferire i rifiuti ogni giorno e rende quindi inutile accumulare grandi quantità di spazzatura in sacchi troppo pesanti o ingombranti. Per agevolare la transizione sono inoltre disponibili sacchetti di dimensioni ridotte presso l’Ufficio Distribuzione del Palafiori. Con l’installazione nel cuore cittadino si conclude dunque una delle operazioni più significative degli ultimi anni sul fronte dei servizi ambientali. Una trasformazione che punta non soltanto all’innovazione tecnologica, ma anche a costruire una maggiore responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini nella gestione quotidiana dei rifiuti.

Oltre a quelle di via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo, sempre nei prossimi giorni saranno installate le nuove ecoisole nella Pigna, alla Foce, in via Lamarmora, nella frazione di Poggio e nella zona di San Costanzo.