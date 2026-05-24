Ventimiglia, concluso il progetto 'Acqua come Inclusione': in piscina un percorso che unisce, valorizza e fa crescere

Si è concluso giovedì scorso il progetto “Acqua come Inclusione”, promosso dall’Istituto Comprensivo Biancheri, scuola secondaria di I grado, e curato dalla docente referente dell’inclusione prof.ssa Silvia Orrù, che nel corso dell’anno scolastico ha coinvolto alunni con disabilità insieme ai loro compagni di classe in un’esperienza educativa e sportiva di grande valore umano.



Il progetto ha rappresentato un vero esempio di inclusione concreta: in piscina gli studenti hanno condiviso attività, emozioni e momenti di collaborazione autentica, creando legami significativi e vivendo il gruppo senza distinzioni. L’acqua è diventata uno spazio di incontro, partecipazione e crescita reciproca, dove ciascuno ha potuto sentirsi parte integrante dell’esperienza.



Particolarmente emozionanti sono stati i gesti spontanei di aiuto, incoraggiamento e vicinanza tra compagni, che hanno reso il percorso ancora più significativo. “Acqua come Inclusione” non è stato soltanto un progetto sportivo, ma un’occasione per educare al rispetto, all’empatia e alla condivisione attraverso esperienze reali e vissute insieme.



L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra gli alunni e apprezzamento da parte delle famiglie, confermando l’attenzione dell’Istituto Biancheri verso una scuola capace di valorizzare ogni studente e promuovere il benessere di tutti.



Con progetti come questo, l’Istituto si conferma una realtà scolastica sensibile, attenta e profondamente impegnata nella costruzione di una comunità educativa inclusiva, in cui la collaborazione, la partecipazione e il senso di appartenenza diventano valori concreti e quotidiani. Progetti come questo testimoniano concretamente quanto la collaborazione tra docenti, famiglie e territorio possa trasformarsi in un’opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica.



