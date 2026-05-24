Bordighera, il Commissario straordinario accelera sulle opere pubbliche: via libera a una serie di progetti esecutivi da 145mila euro

Il Commissario straordinario del Comune di Bordighera, Dott.ssa Rosa Abussi, continua a imprimere un’accelerazione all’attività amministrativa dell’ente con una serie di approvazioni di progetti esecutivi relativi a lavori pubblici e manutenzioni straordinarie sul territorio comunale.

Tra le delibere adottate con i poteri della Giunta comunale figura quella relativa alla manutenzione straordinaria di Via San Bernardo, intervento dal valore complessivo di 145 mila euro. Il progetto esecutivo è stato approvato dopo la validazione tecnica prevista dal nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgs. 36/2023, e consentirà ora l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori. L’intervento prevede un importo lavori pari a 108.866,07 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, mentre la restante parte delle risorse sarà destinata a Iva, spese tecniche, accantonamenti, imprevisti e costi amministrativi. Il progetto è stato redatto dal geometra Claudio Ferrua, incaricato dal Comune per le attività di rilievo, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il Rup individuato dall’amministrazione è invece l’ingegner Valerio De Flaviis, tecnico dell’ufficio Lavori Pubblici.

Le risorse economiche utilizzate derivano in parte dal capitolo dedicato alle manutenzioni straordinarie e in parte da residui di precedenti interventi di rifacimento delle pavimentazioni in asfalto cittadine, tra cui quelli di Corso Europa, Via XX Settembre e Via Romana. Nella delibera viene inoltre sottolineato che gli elaborati progettuali risultano compatibili con le disposizioni normative vigenti e che l’investimento non comporterà particolari oneri aggiuntivi per il Comune, se non quelli legati alla futura manutenzione ordinaria.

Con questi atti, la gestione commissariale conferma dunque la volontà di portare avanti una programmazione concreta delle opere pubbliche, puntando soprattutto su manutenzioni, sicurezza stradale e riqualificazione urbana.