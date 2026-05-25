Perinaldo: il Consiglio comunale approva l’acquisto dell’Oratorio di San Benedetto per 50.000 euro dalla Parrocchia

Il Consiglio comunale di Comune di Perinaldo ha approvato all’unanimità l’acquisto dell’immobile denominato Oratorio di San Benedetto, situato nel centro storico e attualmente interessato da vincoli architettonici e condizioni di degrado strutturale. L’operazione riguarda la cessione di ogni diritto ed onere legale sull’edificio e sull’adiacente cortile catastalmente identificato, per un valore complessivo pari a 50.000 euro, ritenuto congruo in relazione allo stato dell’immobile e ai vincoli di tutela storico-artistica.

In origine, la Parrocchia di San Nicolò da Bari aveva proposto la donazione dei beni, già accettata dal Consiglio comunale con deliberazione del 2023. Tuttavia, la mancata finalizzazione dell’atto e la successiva scelta della Parrocchia di procedere con una proposta di vendita hanno reso necessario un nuovo passaggio amministrativo, culminato nella revoca della precedente accettazione e nella nuova deliberazione. L’Amministrazione ha evidenziato che:

l’immobile è attualmente oggetto di comodato d’uso gratuito al Comune , condizione che limita l’accesso a contributi pubblici;

, condizione che limita l’accesso a contributi pubblici; l’edificio necessita di interventi manutentivi urgenti , che incidono sul valore complessivo del bene;

, che incidono sul valore complessivo del bene; la presenza di vincoli ai sensi della normativa sui beni culturali limita fortemente l’utilizzo e il mercato dell’immobile;

il valore di 50.000 euro è considerato congruo rispetto alle condizioni reali del bene.

Con questa decisione, il Comune di Perinaldo punta a garantire la futura valorizzazione e il recupero di un immobile storico di rilevanza locale, inserito nel cuore del centro antico del paese.