Ventimiglia, autovelox davanti al cimitero di Trucco, parte la petizione: "Spostatelo nell'abitato, la sicurezza non si fa nei rettilinei"

Da anni è al centro delle polemiche, e ora diventa il bersaglio di una petizione online. L'autovelox posizionato davanti al cimitero di Trucco/Porra, sulla strada della Val Roja, finisce nel mirino del gruppo Facebook "Colle di Tenda", che ha lanciato una raccolta firme ufficiale indirizzata al sindaco di Ventimiglia con una richiesta precisa: spostare il dispositivo dall'attuale posizione — un rettilineo fuori dall'abitato — all'interno del paese di Trucco, dove la presenza di pedoni, attraversamenti, case, negozi e fermate dell'autobus rende il controllo della velocità una necessità reale.

"La sicurezza vera non si fa nei rettilinei fuori dai centri abitati, ma dove la gente vive, cammina e lavora", si legge nel testo della mobilitazione firmato dall'amministratore del gruppo, Marcello Bevilacqua. Una posizione che in molti, tra residenti, automobilisti e pendolari della valle, condividono da tempo e che ora trova una forma organizzata.

Le motivazioni della petizione sono tre. La prima è la tutela concreta dei residenti: nell'abitato di Trucco i veicoli devono rallentare per forza di cose, e un autovelox in quel contesto avrebbe una funzione di protezione reale per chi vive e transita a piedi. La seconda riguarda la filosofia dello strumento: i promotori vogliono che il rilevatore sia un deterrente, non — come lo definiscono — "una trappola posizionata dove è facile superare il limite". La terza ragione è di natura giuridica e porta con sé un argomento difficile da ignorare: le recenti sentenze che hanno annullato numerosi verbali elevati con apparecchiature prive di regolare omologazione hanno trasformato l'autovelox di Trucco in un problema legale per il Comune stesso. Spostarlo e adeguarlo, secondo i promotori, sarebbe la soluzione definitiva che tutela sia i cittadini sia l'amministrazione.

L'invito rivolto ai membri del gruppo — e a chiunque condivida la proposta — è di firmare e condividere la petizione il più rapidamente possibile, per raggiungere migliaia di adesioni e farsi ascoltare. Il link per firmare è disponibile all'indirizzo: https://c.org/yqSCXXFjDv



