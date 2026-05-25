Santa messa, processione e fuochi d'artificio: Vallecrosia al Mare festeggia Maria Ausiliatrice (Foto e video)

Vallecrosia al Mare festeggia Maria Ausiliatrice. Ieri la comunità si è riunita per celebrare la ricorrenza.

Autorità civili, locali e regionali, militari, le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco, associazioni, polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare, Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia al Mare, gli alpini, i bambini della comunione, i ragazzi dell'oratorio Don Bosco e i cittadini si sono riuniti al mattino per la celebrazione della santa messa solenne mentre alla sera per partecipare alla processione, partita dall'oratorio di Don Bosco, lungo le vie della città che si è conclusa, sul lungomare, con i tradizionali fuochi d'artificio, dono dell'Amministrazione comunale.

Il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolo' - Città di Bordighera APS, ha attraversato via Don Bosco, via Romana, via Roma, via Colombo fino al lungomare in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, che ha sospeso la circolazione veicolare al momento del passaggio della processione con l'ausilio di due rappresentanti della protezione civile e tre dell'antincendio boschivo.