Sanremo promuove l’app IO con gli studenti del Ruffini Aicardi: incontri, assistenza e servizi digitali

Il Comune di Sanremo punta sempre di più sulla digitalizzazione dei servizi pubblici e lo fa coinvolgendo direttamente i giovani del territorio. Nasce infatti una nuova campagna informativa dedicata alla conoscenza e all’utilizzo dell’app IO, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi – Valle Armea. L’iniziativa è il risultato della sinergia tra il Servizio Sistemi Informativi e la Polizia Locale, che hanno individuato uno strumento semplice e immediato per avvicinare i cittadini ai servizi digitali della pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza dell’app IO, l’applicazione istituzionale nazionale attraverso la quale Stato ed enti pubblici comunicano con i cittadini e mettono a disposizione numerosi servizi online.

A Sanremo l’applicazione è già una realtà concreta e viene utilizzata per inviare diverse comunicazioni di pubblica utilità. Tra queste figurano i promemoria relativi alla scadenza della carta d’identità, i preavvisi di violazioni al Codice della Strada, le notifiche digitali tramite SEND e gli avvisi di protezione civile, con particolare attenzione alle allerte meteo. Un sistema che consente ai cittadini di ricevere informazioni tempestive, direttamente sul proprio smartphone, in modo rapido e sicuro. Molti altri servizi sono inoltre in fase di attivazione, a conferma della volontà del Comune di ampliare progressivamente l’offerta digitale e migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini.

Fondamentale, in questo progetto, il contributo degli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi – Valle Armea, con cui il Comune ha attivato una specifica convenzione. I ragazzi hanno partecipato alla realizzazione dei materiali divulgativi, progettati con un linguaggio semplice e immediato per rendere l’app IO accessibile anche a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali. “L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee guida nazionali per la diffusione dei servizi digitali”, spiegano dal Comune, sottolineando come il coinvolgimento degli studenti rappresenti anche un’importante esperienza formativa e civica.

La campagna entrerà nel vivo nelle giornate di giovedì 28 maggio, lunedì 8 e martedì 9 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13. In due punti centrali della città — corso Matteotti, davanti al Cinema Centrale, e Piazza Muccioli — saranno installati totem con immagini esplicative e semplificate dedicate all’app IO. Durante gli appuntamenti gli studenti saranno presenti per offrire supporto diretto ai cittadini: illustreranno il funzionamento dell’applicazione, aiuteranno chi non l’ha ancora scaricata, assisteranno nelle procedure di accesso e accompagneranno gli utenti nell’attivazione delle notifiche relative ai servizi di interesse.

Un’attività concreta di assistenza digitale, pensata soprattutto per favorire l’inclusione tecnologica e aiutare anche le fasce meno abituate agli strumenti online a sfruttare le opportunità offerte dalla pubblica amministrazione digitale. Oggi utilizzare l’app IO sta diventando sempre più importante. Sempre più enti pubblici, infatti, utilizzano la piattaforma per inviare promemoria utili, avvisi di scadenza e notifiche di pagamento. Attraverso l’applicazione è possibile non solo consultare gli atti ricevuti, ma anche procedere direttamente al pagamento in maniera semplice, veloce e sicura.

La campagna promossa dal Comune di Sanremo rappresenta quindi un ulteriore passo verso una città sempre più digitale, accessibile e vicina ai cittadini, con i giovani protagonisti di un percorso di innovazione e supporto alla comunità.