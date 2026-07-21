“Autori a Bossoleto”: il 22 luglio Marco Carena inaugura la rassegna con il libro “Da Sanscemo a Sanremo” (Foto)

Prenderà il via mercoledì 22 luglio, alle 21.15, nella suggestiva piazzetta del borgo di Bossoleto a Villanova d’Albenga, la terza edizione di “Autori a Bossoleto”, la rassegna letteraria organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio e il sostegno del Comune di Villanova d’Albenga e la collaborazione delle Edizioni Delfino Moro. L’ingresso è libero.

Ad aprire il calendario sarà il cabarettista, musicista e scrittore Marco Carena, protagonista della prima serata con la presentazione del suo libro “Da Sanscemo a Sanremo – Questione di…” (Pathos Edizioni), un racconto autobiografico e ironico che ripercorre le tappe principali della sua carriera tra canzone d’autore, cabaret e televisione.

Nel corso dell’incontro, Carena accompagnerà il racconto con la chitarra, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi del suo percorso artistico: dalla vittoria al Festival di Sanscemo alla partecipazione al Festival di Sanremo, fino alle apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Un viaggio tra musica, ricordi e ironia che racconta la storia di un cantautore per passione e cabarettista per caso.

Da quest’anno la rassegna si arricchisce di un elemento musicale che accompagnerà gran parte degli incontri in programma. Le interviste agli autori saranno curate dalla giornalista Monica Napoletano, ideatrice della manifestazione insieme al Comitato di Bossoleto.

Al termine di ogni presentazione, Ottavia Castellaro coinvolgerà il pubblico con una dimostrazione di mixology, preparando un cocktail ispirato all’autore ospite e tratto anche dal suo libro “Aromatiche da bere”. Per la serata inaugurale sarà proposto il cocktail “DNA Queer”, dedicato a Marco Carena e offerto in degustazione al pubblico. L’appuntamento si concluderà con un brindisi insieme allo scrittore, a cura del Comitato di Bossoleto.

Il borgo di Bossoleto, situato a pochi chilometri da Albenga e Alassio, ospiterà anche gli appuntamenti successivi della rassegna.

Il calendario proseguirà il 30 luglio con Maurizio Pupi Bracali e il romanzo “Primavera Nera” (Edizioni Delfino Moro); l’8 agosto Alfredo Silvestri presenterà “DREAM, noi cresciuti creando musica Prog” (Edizioni Delfino Moro), accompagnando il racconto con musica dal vivo; il 13 agosto Stefano Brocks sarà protagonista con “Sanremo VS Hit Parade” (D Idee), dedicato al Festival di Sanremo e alle classifiche musicali.

Il 22 agosto, in una serata realizzata con FIDAPA BPW Italy – Sezione di Albenga, interverrà la giornalista Maria Luisa Alberico con “Abbecedario Dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola” (Marco Sabatelli Editore), dedicato al rapporto tra le donne e il vino nella storia. Il 29 agosto sarà la volta di Giancarlo Canepa con il romanzo “26 Ore di Buio” (Edizioni Delfino Moro), mentre il 4 settembre Santo Vruna presenterà “Il secolo sbagliato” (Brè Edizioni), accompagnato al pianoforte jazz da Edoardo Vruna.

La rassegna si concluderà il 12 settembre con una serata musicale affidata a Nando Rizzo, protagonista di “…emozioNando… Canzoni, pensieri e forse… Poesie”, omaggio ai grandi interpreti della canzone italiana con cui ha suonato nel corso della sua carriera.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento al Comune di Villanova d’Albenga, al Comitato e agli abitanti di Bossoleto e alle Edizioni Delfino Moro per il sostegno alla manifestazione.