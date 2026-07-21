Il Quartetto Vittoria protagonista a Lingueglietta per la 36ª edizione di “Musica nei Castelli di Liguria”

Il 28 luglio un itinerario sonoro tra canti e musiche tradizionali. L'evento fonde la grande musica folk con il fascino di un monumento unico al mondo, simbolo della difesa dai pirati barbareschi.Le antiche pietre di uno dei borghi più belli d’Italia si preparano a fare da cassa di risonanza a uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate ponentina. Martedì 28 luglio alle ore 21,15, nell’ambito della 36ª edizione di "Musica nei Castelli di Liguria" — la prestigiosa kermesse itinerante firmata dall’Associazione Culturale Corelli Musica — andrà in scena lo spettacolo “O Baccicin vattêne a cà...”. La splendida cornice della Chiesa fortezza di San Pietro a Lingueglietta ospiterà questo viaggio emotivo attraverso i "Canti e musiche della tradizione ligure dai monti al mare".

L'evento offrirà al pubblico la rara opportunità di ascoltare grande musica all'interno di un monumento straordinario. Costruito a metà del XIII secolo in stile romanico, l'edificio venne radicalmente fortificato nel Cinquecento per proteggere la popolazione locale dalle violente incursioni dei pirati e dei corsari barbareschi. Oggi la struttura conserva intatto il suo eccezionale doppio volto architettonico: luogo di fede nello spazio interno a navata unica, e vero e proprio fortino militare all'esterno, caratterizzato da camminamenti di ronda, caditoie e garitte d’avvistamento ancora visibili sulla facciata in pietra.

A dare vita al racconto sonoro in questa suggestiva ambientazione sarà il Quartetto Vittoria, una formazione d’eccellenza che unisce la ricerca filologica all’energia dell’esecuzione dal vivo: Laura Parodi (voce) è una storica ricercatrice etnomusicologica e punto di riferimento assoluto del canto polivocale ligure. Fabio Rinaudo (piva ligure e musette francese) è un virtuoso di fama internazionale con oltre 3000 concerti all'attivo ed esperto conoscitore delle cornamuse europee. Nicolò Mandirola (fisarmonica) potremmo definirlo un maestro nell'intrecciare le armonie per accompagnare gli strumenti della tradizione e Stefano Buscaglia al Piffero, custode delle sonorità ancestrali di questa ancia doppia che da secoli anima le vallate dell'appennino tra Liguria e Piemonte.

L'appuntamento rappresenta una delle tappe centrali della 36ª edizione di "Musica nei Castelli di Liguria", la prestigiosa kermesse itinerante promossa dall'Associazione Corelli Musica che porta l'eccellenza della world music e del folk all'interno dei borghi medievali, dei castelli e dei luoghi sacri più suggestivi

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