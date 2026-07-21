"A forza di essere vento. Biamonti incontra De André" a San Biagio della Cima (Foto)

"A forza di essere vento. Biamonti incontra De André" a San Biagio della Cima. Domenica 26 luglio al centro polivalente Le Rose andranno in scena due appuntamenti: alle 18.30 un incontro tra letteratura e canzone d'autore mentre alle 21 un concerto gratuito.

La serata inizierà alle 18.30 con Corrado Ramella e Alessandro Castagnino. "Le pagine di Biamonti e le note di Faber dialogheranno sui confini, gli ultimi e i marinai" - svelano gli organizzatori.

Il concerto di Franziskani, band tributo a De Andrè, animerà, inoltre, la serata a partire dalle 21. "Sarà possibile cenare e usufruire del servizio ristoro e bar con gli amici de I 4 Cantui" - fanno sapere gli organizzatori - "E' gradita la prenotazione contattando Stefano al numero 3924485226".