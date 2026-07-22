Sabato 25 luglio, Blu Oltremare: il viaggio sonoro di Valentina Lombardo al Forte Santa Tecla di Sanremo

Sabato 25 luglio, alle ore 19.00, la suggestiva cornice del Forte Santa Tecla di Sanremo ospiterà "Blu Oltremare", un intenso recital pianistico della pianista e compositrice Valentina Lombardo.

L’evento propone un'indagine musicale profonda attorno all'elemento acquatico. Il blu del mare, il suono delle onde e i mutamenti di un elemento ora calmo ora tumultuoso prendono vita attraverso le note di celebri brani per pianoforte solo. Il programma intreccia i capolavori di grandi maestri del minimalismo e della musica per il cinema con le composizioni originali della stessa Lombardo, che fungono da ponti narrativi e offrono una prospettiva intima sul tema del "blu".

Il pubblico sarà guidato attraverso pagine immortali della musica contemporanea: l'iconico tema di Playing Love di Ennio Morricone, la passione repressa di The heart asks pleasure first di Michael Nyman e la straordinaria forza poetica di Rain in Your Black Eyes di Ezio Bosso. Il viaggio sonoro toccherà anche il movimento ciclico de Le onde di Ludovico Einaudi e lo spazio armonico infinito di Oceano di Roberto Cacciapaglia.

A questi giganti si affiancheranno i brani originali di Valentina Lombardo (Tele al vento, Lontano, Trame cobalto, Passi d’alabastro), capaci di esplorare le sfumature dell'abisso fino a raggiungere la solitudine assoluta di Point Nemo, il punto oceanico più distante da ogni terra emersa, inteso come luogo di piena riconnessione con se stessi.

Al termine del concerto sarà offerto un piccolo aperitivo a cura di Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e Forte Santa Tecla.

Il Voxonus Festival a Sanremo è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Direzione regionale Musei Nazionali Liguria, della Fondazione Carige, con il patrocinio della Regione Liguria.

Il concerto è ad ingresso gratuito previo biglietto di ingresso al Forte.



Informazioni e prenotazioni al numero 340.6172142 (WhatsApp) o scrivendo a info@orchestrasavona.it oppure consultando il sito dell’Orchestra Sinfonica di Savona orchestrasavona.it.