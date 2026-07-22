Arma di Taggia celebra Sant’Erasmo: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Arma di Taggia si prepara a celebrare Sant’Erasmo, protettore della gente di mare e del borgo marinaro, con un fine settimana ricco di appuntamenti tra musica, tradizione e spettacolo.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 25 luglio alle 21.00, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Giuseppe e Sant’Antonio, con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. “Qui dove il mare luccica” accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi successi di Lucio Dalla. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Gente Comune.

A partire dalle 21.30 tornerà sul lungomare il “Corteo Storico di Sant’Ermu”, giunta alla sua settima edizione. Una suggestiva rievocazione storica, curata dalla Cumpagnia Armasca, che vedrà sfilare figuranti in costumi d’epoca per far rivivere una delle tradizioni più sentite dalla comunità armese.

Domenica 26 luglio, a partire dalle 8.00, il lungomare ospiterà la tradizionale Fiera di Sant’Erasmo, appuntamento che ogni anno accompagna le celebrazioni dedicate al Santo.

Il programma proseguirà con la Santa Messa officiata davanti al sagrato della chiesa in via San Giuseppe (ore 17); e la tradizionale processione (ore 18) accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Cocco Franco sul lungomare, via Queirolo, via Eroi Armesi, piazza Tiziano Chierotti, fino alla spiaggia dei pescatori per l’imbarco della statua del Santo sul tradizionale “gusso” ligure. A seguire la benedizione del mare e ritorno alla chiesa in via San Giuseppe.

In serata, grazie alla collaborazione degli stabilimenti balneari, il golfo di Arma si illuminerà, a partire dalle 21.30, grazie a migliaia di lumini biodegradabili ed ecofriendly che danzeranno sull’acqua, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva. Alle 22.30 il cielo sopra Arma si accenderà con il tanto atteso spettacolo pirotecnico a cura dell’associazione Fuochi Storici San Benedetto, mentre dalle 23.00 la festa proseguirà con l’intrattenimento musicale di Master DBJ in piazza Tizziano Chierotti.

“Sant’Erasmo rappresenta un momento profondamente legato all’identità di Arma e alla sua storia di borgo marinaro,” commenta l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Barbara Dumarte. “Abbiamo costruito un programma capace di unire fede, cultura, musica, tradizione e intrattenimento, offrendo alla nostra comunità e ai numerosi turisti due giornate ricche di appuntamenti.”

“Il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, la rievocazione di Sant’Ermu, la fiera e lo spettacolo pirotecnico contribuiranno a rendere speciale questo fine settimana. Mentre le tradizionali celebrazioni religiose saranno capaci di unire la nostra comunità,” conclude l’assessore Dumarte. “Ringraziamo la Cumpagnia Armasca e le associazioni Arma Pesca, Quarto Quadrante, Gente Comune e Fuochi Storici San Benedetto; la Croce Verde Arma Taggia per l’assistenza, la Capitaneria di Porto e la Delegazione di Spiaggia per la collaborazione; tutte le realtà del territorio e tutte le persone impegnate nell’organizzazione. Un ringraziamento va anche agli stabilimenti balneari che coinvolgeranno i propri ospiti nel rilascio dei lumini in mare, regalando al nostro golfo un’immagine davvero emozionante.”