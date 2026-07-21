Ceriana, per la rassegna "Musiche della Terra": sul palco le voci del Bulgarka Junior Quartet

Ritorna a Ceriana l'appuntamento con la grande musica e il canto della tradizione. Venerdì 24 luglio, alle ore 21.00, Piazza Guglielmo Marconi ospiterà il secondo concerto della XXIX edizione di "Musiche della Terra", storica rassegna dedicata alle sonorità popolari dal mondo.

Protagonista della serata sarà il Bulgarka Junior Quartet, rinomato gruppo vocale fondato nel 1989 a Plovdiv. Con oltre 35 anni di carriera, centinaia di esibizioni nei principali teatri internazionali e una discografia che vanta ben nove album, il quartetto è tra i più autorevoli ambasciatori del canto popolare bulgaro nel mondo.

Il repertorio proposto spazierà dalle antiche melodie della tradizione fino a composizioni più contemporanee. Forte di prestigiose collaborazioni internazionali – tra cui spiccano i progetti con Kepa Junkera e Juan Peña Fernández "El Lebrijano" –, la formazione bulgara porterà a Ceriana uno spettacolo suggestivo, inserito nel quadro dei concerti celebrativi della propria storia artistica.

L'appuntamento è ad ingresso libero a partire dalle ore 21.00.