Riva Comics & Games, i Beyblade X conquistano Piazza Matteotti: torneo, prove libere e spettacolo con gli X-Treme Hornets

Domenica prossima Piazza Matteotti a Riva Ligure si trasformerà in un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop grazie al Riva Comics & Games, manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune. Tra le numerose attrazioni in programma ci saranno anche gli X-Treme Hornets, club dedicato a Beyblade X, invitato da Lunaris Sanremo per far conoscere e provare gratuitamente il celebre gioco a grandi e piccoli. Per tutta la serata i visitatori avranno a disposizione diverse arene e potranno cimentarsi con le nuove e velocissime trottole che, negli ultimi mesi, stanno vivendo una nuova stagione di successo a livello internazionale.

L'evento prenderà il via intorno alle 18.30, quando il pubblico potrà avvicinarsi liberamente al mondo di Beyblade X, provando le arene e ricevendo consigli dai bladers più esperti del club. L'obiettivo degli X-Treme Hornets sarà quello di coinvolgere sia chi già conosce il gioco sia chi desidera scoprirlo per la prima volta, offrendo dimostrazioni pratiche e spiegazioni sulle meccaniche che caratterizzano questa nuova generazione di Beyblade. Un'occasione pensata per tutte le età, con attività aperte sia ai bambini sia agli adulti.

Il momento più atteso della serata arriverà intorno alle 20, con l'inizio del torneo a doppia eliminazione organizzato dagli X-Treme Hornets. Le iscrizioni saranno effettuate direttamente sul posto e i partecipanti si sfideranno fino alla finale per conquistare uno dei gustosi premi riservati ai primi tre classificati. Una formula che permetterà ai concorrenti di avere una seconda possibilità dopo un'eventuale sconfitta, rendendo la competizione ancora più coinvolgente e spettacolare.

Il Riva Comics & Games offrirà però un programma molto più ampio. Accanto alle esibizioni e alle attività dedicate ai Beyblade saranno presenti i cosplay proposti da Lunaris Sanremo, i giochi da tavolo curati dall'associazione Per un Pugno di Dadi di Vallecrosia, oltre a stand con articoli vintage e da collezione, percorsi di soft air e un'area dedicata ai videogiochi degli anni '90. Un mix di iniziative pensato per richiamare appassionati e curiosi, trasformando Piazza Matteotti in uno spazio di incontro e divertimento per tutta la famiglia.